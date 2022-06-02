Davutoğlu'ndan Hükümete Çağrı: "Derhal Buğday Fiyatlarını Açıklayın ve Fiyatı 8 Liradan Aşağıda Asla Olmasın" - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan Hükümete Çağrı: "Derhal Buğday Fiyatlarını Açıklayın ve Fiyatı 8 Liradan Aşağıda Asla Olmasın"

02.06.2022 23:25
Davutoğlu'ndan Hükümete Çağrı: "Derhal Buğday Fiyatlarını Açıklayın ve Fiyatı 8 Liradan Aşağıda Asla Olmasın"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Hükümete çağrımdır: Derhal buğday fiyatlarını açıklayın ve bu alım fiyatı 8 liradan aşağıda asla olmasın. Yoksa çiftçilerimiz topraktan koparlar, üretimden koparlar gelecek yıl buğday üretemez hale geliriz. Ne mi olur şekerde bugün yaşadığımız şey olur” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Hükümete çağrımdır: Derhal buğday fiyatlarını açıklayın ve bu alım fiyatı 8 liradan aşağıda asla olmasın. Yoksa çiftçilerimiz topraktan koparlar, üretimden koparlar gelecek yıl buğday üretemez hale geliriz. Ne mi olur şekerde bugün yaşadığımız şey olur" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile buğday alım fiyatlarının açıklanması çağrısında bulundu. Şekerde yaşanan krizin buğdayda da görülmemesi için hükümetin acil fiyat açıklaması gerektiğini belirten Davutoğlu, şunları söyledi:

"KUR KORUMALI MEVDUAT ADI ALTINDA FAİZCİLERE PARA AKTARILIRKEN ÇİFTÇİMİZ SAHİPSİZ KALDI"

"Hayati bir konu için bugün huzurunuzdayım. Buğday fiyatları halen açıklanmadı. Ülkede büyük bir gıda enflasyonu var. En temel gıdamız ekmek, en temel gıdanın tedarikçisi çiftçimiz buğday fiyatları dolaysıyla ciddi bir stres altında. Geçen sene buğday fiyatı, 5 çeşit buğdayın ortalaması 2 lira 30 kuruş, ekmeklik buğday 2 lira 25 kuruştu. 8 Mart'ta Konya'da daha sezon açılmasından çok önce yaptığımız toplantılarda hükümeti uyarmıştık. ve demiştik ki; şimdiden çiftçilerimizi tatmin eden bir buğday alım fiyatı açıklayın ve bir gıda sıkıntısı yaşamayalım. O zaman hesaplarımıza göre buğdayın maliyeti 4 lira 51 kuruş civarındaydı. Sadece maliyeti. ve çağrıda bulunduk, tez zamanda bu maliyetleri aşağı çekecek şekilde mazot, yem, gübre sübvansiyonunu arttırın özellikle mazotta çiftçiyi destekleyin diye. Hatta Kur Korumalı mazot teklifinde bulunmuştuk. O günden bugüne Kur Korumalı Mevduat adı altında 150 milyar Türk lirası bazı faizcilere aktarılırken çiftçimiz sahipsiz kaldı.

"DERHAL BUĞDAY FİYATLARINI AÇIKLAYIN"

Hükümete çağrımdır: Derhal buğday fiyatlarını açıklayın ve bu alım fiyatı 8 liradan aşağıda asla olmasın. Yoksa çiftçilerimiz topraktan koparlar, üretimden koparlar gelecek yıl buğday üretemez hale geliriz. Ne mi olur şekerde bugün yaşadığımız şey olur.

"ÜRETİM MALİYETLERİNİN ARTMASININ SORUMLUSU CUMHURBAŞKANI VE EKİBİDİR"

Eğer bugün Türkiye'de bir tarım ürünleri problemi varsa eğer bugün bir gıda enflasyonu sorunumuz varsa bunun sorumlusu asla çiftçilerimiz değildir. Çiftçilerimizin cezalandırılmasına dönük her adım geri teper. Bunun sorumlusu akıl almaz politikalarla üretim maliyetinin artmasına sebebiyet veren Cumhurbaşkanı ve ekibidir. Değerli çiftçilerimize sesleniyorum; toprağımız bereketlidir. Bu hükümet gidecektir. ve biz geldiğimizde sizin alnınızın teri olan hakkınızı verecek, artan ürün fiyatlarının tüketiciler üzerinde baskı yapmasının da önüne geçeceğiz."

YORUMLAR
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Bodrum'da lahmacun fiyatları mekana ve yere göre 15 liradan 450 liraya liraya kadar değişiyor Bodrum'da lahmacun fiyatları mekana ve yere göre 15 liradan 450 liraya liraya kadar değişiyor
Kaynak: ANKA

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