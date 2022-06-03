Davutoğlu'ndan İktidara 'Enflasyon' Tepkisi: "Siz Kendinizi Kandırmaya Devam Edin. - Son Dakika
Üye Girişi

Davutoğlu'ndan İktidara 'Enflasyon' Tepkisi: "Siz Kendinizi Kandırmaya Devam Edin.

03.06.2022 13:13
Davutoğlu'ndan İktidara 'Enflasyon' Tepkisi: "Siz Kendinizi Kandırmaya Devam Edin.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon verileri nedeniyle AKP iktidarına tepki göstererek, “Siz kendinizi kandırmaya devam edin; az kaldı, sandık gelecek, bu aziz millet size gereken cevabı verecek” eleştirisinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon verileri nedeniyle AKP iktidarına tepki göstererek, "Siz kendinizi kandırmaya devam edin; az kaldı, sandık gelecek, bu aziz millet size gereken cevabı verecek" eleştirisinde bulundu.

Ahmet Davutoğlu, TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda değerlendirdi. Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Çarşıda, pazarda fiyatlar sürekli artıyor, TÜİK bizimle dalga geçmeye devam ediyor. TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 2,98 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 73,5. Siz kendinizi kandırmaya devam edin; az kaldı, sandık gelecek, bu aziz millet size gereken cevabı verecek."

YORUMLAR
500
TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı! Madde sepeti fiyat listesini yayımlamaması dikkat çekti TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı! Madde sepeti fiyat listesini yayımlamaması dikkat çekti Açıklanan mayıs ayı enflasyonuna göre fiyatı en fazla artan ürün paket turlar, en çok düşen ise sebze oldu! Açıklanan mayıs ayı enflasyonuna göre fiyatı en fazla artan ürün paket turlar, en çok düşen ise sebze oldu! Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Gezi olayları esnasında evine yapılan baskın çağrısıyla ilgili konuştu: O olayı asla unutamam Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Gezi olayları esnasında evine yapılan baskın çağrısıyla ilgili konuştu: O olayı asla unutamam
Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ahmet Davutoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan İktidara 'Enflasyon' Tepkisi: 'Siz Kendinizi Kandırmaya Devam Edin. - Son Dakika


Son Dakika
13:18 CHP lideri Kılıçdaroğlu, cevapladı: Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olur mu?
12:59 Engelsiz Yaşam Derneği'nden ödül törenine tekerli sandalye ile giden Gülşen'e şok dava!
12:56 Karısını kurşun yağmuruna tutarak katleden koca mahkemede savunma yaptı: 'Adam olsaydın da bana yetseydin' dedi
12:51 Amber Heard tazminat parası olan 15 milyon doları nasıl ödeyecek? İşte mal varlığı
12:40 Barcelona, Gerard Pique'nin emekli olmasını bekliyor! Aksi bir durum kasayı çok zorlayacak
12:37 TÜİK, enflasyon verilerini açıkladı! Madde sepeti fiyat listesini yayımlamaması dikkat çekti
12:29 Yok artık dedirten kavga! Yürüyen merdivenlerden yuvarlandılar ama ayrılmadılar
12:26 Galatasaray'da yeni rota belirlendi! Roberto Mancini için görüşmeler yapılıyor
12:23 Şarkıcı Sıla, köprücük kemiğini kırdığı için konserini iptal etti
12:21 ABD istihbaratının raporları sızdı! Putin'le ilgili suikast ve hastalık iddiaları bomba etkisi yaratacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 13:25:25. #1.12#
SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan İktidara 'Enflasyon' Tepkisi: "Siz Kendinizi Kandırmaya Devam Edin. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement