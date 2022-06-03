Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon verileri nedeniyle AKP iktidarına tepki göstererek, "Siz kendinizi kandırmaya devam edin; az kaldı, sandık gelecek, bu aziz millet size gereken cevabı verecek" eleştirisinde bulundu.
Ahmet Davutoğlu, TÜİK'in açıkladığı mayıs ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda değerlendirdi. Davutoğlu'nun paylaşımı şöyle:
"Çarşıda, pazarda fiyatlar sürekli artıyor, TÜİK bizimle dalga geçmeye devam ediyor. TÜİK'e göre aylık enflasyon yüzde 2,98 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 73,5. Siz kendinizi kandırmaya devam edin; az kaldı, sandık gelecek, bu aziz millet size gereken cevabı verecek."
Son Dakika › Güncel › Davutoğlu'ndan İktidara 'Enflasyon' Tepkisi: 'Siz Kendinizi Kandırmaya Devam Edin. - Son Dakika