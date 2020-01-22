Son Dakika › Dünya › Davutoğlu'ndan kayyım tepkisi: Kural tanımazlığın ve ben merkezciliğin geldiği nokta - Son Dakika Dünya
Davutoğlu'ndan kayyım tepkisi: Kural tanımazlığın ve ben merkezciliğin geldiği nokta
6 saat önce
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bilim ve Sanat Vakfı’nın "hukuki kılıflar uydurularak teslim alınmaya çalışıldığını, bunun da bir hukuksuzluğun, kural tanımazlığın ve ben merkezciliğin geldiği noktadır" diyerek tepki gösterdi
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bilim ve Sanat Vakfı'nın "hukuki kılıflar uydurularak teslim alınmaya çalışıldığını, bunun da bir hukuksuzluğun, kural tanımazlığın ve ben merkezciliğin geldiği noktadır" diyerek tepki gösterdi.
Ahmet Davutoğlu, kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na (BİSAV) kayyım atanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:48
Son Dakika Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama Çin'de koronavirüsünün saptandığı Wuhan kenti karantina altına alındı Manisa depremi sonrası İran da 5,2 ile sallandı! Son Dakika: Hafter Güçleri'nden sivil uçakları düşürme tehdidi