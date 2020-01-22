Davutoğlu'ndan kayyım tepkisi: Kural tanımazlığın ve ben merkezciliğin geldiği nokta - Son Dakika
Son Dakika Dünya Davutoğlu'ndan kayyım tepkisi: Kural tanımazlığın ve ben merkezciliğin geldiği nokta - Son Dakika Dünya

Davutoğlu'ndan kayyım tepkisi: Kural tanımazlığın ve ben merkezciliğin geldiği nokta

6 saat önce

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bilim ve Sanat Vakfı’nın "hukuki kılıflar uydurularak teslim alınmaya çalışıldığını, bunun da bir hukuksuzluğun, kural tanımazlığın ve ben merkezciliğin geldiği noktadır" diyerek tepki gösterdi

Davutoğlu'ndan kayyım tepkisi: Kural tanımazlığın ve ben merkezciliğin geldiği nokta, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bilim ve Sanat Vakfı'nın "hukuki kılıflar uydurularak teslim alınmaya çalışıldığını, bunun da bir hukuksuzluğun, kural tanımazlığın ve ben merkezciliğin geldiği noktadır" diyerek tepki gösterdi.


Ahmet Davutoğlu, kurucuları arasında olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na (BİSAV) kayyım atanmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Euronews.com'da Görüntüle

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Davutoğlu'ndan Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama
Çin'de koronavirüsünün saptandığı Wuhan kenti karantina altına alındı Manisa depremi sonrası İran da 5,2 ile sallandı! Son Dakika: Hafter Güçleri'nden sivil uçakları düşürme tehdidi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 01:56:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Davutoğlu'ndan kayyım tepkisi: Kural tanımazlığın ve ben merkezciliğin geldiği nokta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]