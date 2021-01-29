Davutoğlu'ndan kendisi için "Açıklasaydık insan içine çıkamazdı" diyen Bahçeli'ye sert mesaj: Hodri meydan - Son Dakika

Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti Genel Başkanı olduğu dönemde 7 Haziran seçimlerinde yürüttüğü koalisyon görüşmelerine ilişkin MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli'nin Davutoğlu'na yönelik, "Bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak hali kalmazdı" sözlerine ise yanıt gecikmedi.

VİDEOLU CEVAP GELDİ

Önce Gelecek Partisi hesaplarından, Bahçeli'nin dile getirdiği iddialara istinaden 2015 yılındaki koalisyon görüşmelerini anlatan bir video paylaşıldı. Videoda koalisyon görüşmelerine dair geçmişte yapılan açıklamaların yanı sıra, Bahçeli'nin 17-25 operasyonlarını savunmasına ve Erdoğan'a yönelik söylemlerine de yer verildi.

"HODRİ MEYDAN"

Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Davutoğlu ise tweetine şu notu yazdı: Dün söylediğini, bugün inkar eden Devlet Bahçeli'ye sesleniyorum: Geçmişi silemezsin, geleceği engelleyemezsin! Gerçekler ortada, hodri meydan!"

"SAYIN ERDOĞAN'A HAKARET EDERKEN ONU DURDURAN DA BENDİM"

Davutoğlu açıklamalarında ise şunları söyledi: "Sayın Bahçeli bizim yaptığımız koalisyon görüşmelerinden bahsediyor. Biz Hoca Ahmet Yesevi'nin ahlakıyla ahlaklandık. Ama Sayın Bahçeli dün yalancı dediği Erdoğan ile bugün beraber. Dün en ağır hakaretleri yaptığı Erdoğan ile bugün beraber. Biz milletin hukukunu takip ederiz, ama kimseye hakaret etmeyiz. O görüşmelerde söylediklerimize de oradaki herkes şahittir. Sayın Bahçeli Sayın Erdoğan'a o görüşmede hakaret ederken onu durduran, 'Ben burada Cumhurbaşkanının hukukunu zedeletmem' diyen de bendim. Hiçbir şekilde, hiçbir dönemde halkıma da halkımın vicdanında da yalan söylemedim, söylemem de."