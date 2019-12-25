Davutoğlu'ndan Libya ile yapılan anlaşmaya destek, Kanal İstanbul için uyarı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Davutoğlu'ndan Libya ile yapılan anlaşmaya destek, Kanal İstanbul için uyarı - Son Dakika Dünya

Davutoğlu'ndan Libya ile yapılan anlaşmaya destek, Kanal İstanbul için uyarı

6 saat önce

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Libya ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Libya ile yapılan anlaşma doğrudur. Türkiye, Akdeniz'le ilgili hiçbir gelişmenin dışında kalamaz." dedi.

Davutoğlu'ndan Libya ile yapılan anlaşmaya destek, Kanal İstanbul için uyarı, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Libya ile imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Libya ile yapılan anlaşma doğrudur. Türkiye, Akdeniz'le ilgili hiçbir gelişmenin dışında kalamaz." dedi. Davutoğlu, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı bir görüşmede, "Kanal İstanbul projesinden vazgeçilmesi ve tekrar değerlendirilmesi" yönünde görüş bildirdiğini de anlattı.


Ankara'daki bir otelde yapılan toplantıda 17 kişilik Parti Başkanlık Kurulu ve 16 kişiden oluşan Politika İzleme Kurulu üyelerini açıklayan Davutoğlu, Siyasi İşler Başkanlığı ve Parti Sözcülüğüne Selim Temurci, İletişim Başkanlığına Neslihan Çevik, Seçim ve Hukuk İşleri Başkanlığına Ayhan Sefer Üstün ile Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına ise Selçuk Özdağ'ın getirildiğini duyurdu.

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Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, İstanbul, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 06:39 
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