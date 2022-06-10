Davutoğlu'ndan Nebati'ye: "Ekonomiyi Yönetmek İçin Senin Gözüne İhtiyaç Yok Beyne İhtiyaç Var, O Beyin de Sende Yok" - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan Nebati'ye: "Ekonomiyi Yönetmek İçin Senin Gözüne İhtiyaç Yok Beyne İhtiyaç Var, O Beyin de Sende Yok"

10.06.2022 17:04

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’yi eleştirdi. Davutoğlu, “Bu arkadaş dedi ki ‘Gözümüze bakın, ışıltı sonra yüreğimize bakın’ Allah aşkına ekonomiyi yönetmek için senin gözüne ihtiyaç yok beyne ihtiyaç var, o beyin de sende yok. O beyin sende yok. Gözüne, yüreğine niye bakayım, yüreğine Allah-u Teâlâ bakacak zaten, ben senin beynine bakarım” diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi eleştirdi. Davutoğlu, "Bu arkadaş dedi ki 'Gözümüze bakın, ışıltı sonra yüreğimize bakın' Allah aşkına ekonomiyi yönetmek için senin gözüne ihtiyaç yok beyne ihtiyaç var, o beyin de sende yok. O beyin sende yok. Gözüne, yüreğine niye bakayım, yüreğine Allah-u Teala bakacak zaten, ben senin beynine bakarım" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Malatya'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve kanaat önderleriyle dün gece bir araya geldi. Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen buluşmada konuşan Davutoğlu, "Bunların hiçbir konuda samimiyetleri ve söyleyecek sözleri kalmadı. Ama sizlerin bir sözü var, 'yeter artık düşün yakamızdan' diyeceksiniz. Karşımıza gelip, birkaç provokatörle 'niye yolunuzu ayırdınız?" diye soru sormak kolay, işte bunun için. Biz o makamlarda olsaydık fakir fukaranın hakkını 3-5 rantiyeciye yedirmezdik" diye konuştu.

"SENDE BEYİN YOK"

Ahmet Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Hiçbir şekilde Türkiye'ye vaat edecekleri bir şey yok. Hazine ve Maliye Bakanı açıklama yapmış, bu gece yeni bir şey açıklayacaklarmış. Bunların yenisi bitmez. Bunlar 'yeni' dedi mi korkun, tedbirinizi alın. Bu gece muhtemelen yapacaklarını söyleyeyim bilgi almış değilim ama sezgilerim ve tecrübemle söylüyorum bu gece enflasyon korumalı tahvil ve mevduat açıklayacaklar. Kur korumalı yetmedi enflasyon korumalı olacak. Enflasyonu hiperenflasyon yapmak için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Bu arkadaş dedi ki 'Gözümüze bakın, ışıltı sonra yüreğimize bakın' Allah aşkına ekonomiyi yönetmek için senin gözüne ihtiyaç yok beyne ihtiyaç var, o beyin de sende yok. O beyin sende yok. Gözüne, yüreğine niye bakayım, yüreğine Allah-u Teala bakacak zaten, ben senin beynine bakarım. Nas, faiz yasağını getirmekle birlikte 'emaneti ehline veriniz' diyor, Hazine ve Maliye Bakanı'nın bir gün dahi hazine tecrübesi, maliye tecrübesi yok. Bir araba ustasının çırağı neyse araba işinde bu çırak işleminden bile geçmemiş."

Davutoğlu'ndan Nebati'ye: Ekonomiyi Yönetmek İçin Senin Gözüne İhtiyaç Yok Beyne İhtiyaç Var, O Beyin de Sende Yok
Davutoğlu'ndan Nebati'ye: Ekonomiyi Yönetmek İçin Senin Gözüne İhtiyaç Yok Beyne İhtiyaç Var, O Beyin de Sende Yok
Davutoğlu'ndan Nebati'ye: Ekonomiyi Yönetmek İçin Senin Gözüne İhtiyaç Yok Beyne İhtiyaç Var, O Beyin de Sende Yok
Davutoğlu'ndan Nebati'ye: Ekonomiyi Yönetmek İçin Senin Gözüne İhtiyaç Yok Beyne İhtiyaç Var, O Beyin de Sende Yok

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Nureddin Nebati, Ahmet Davutoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'ndan Nebati'ye: 'Ekonomiyi Yönetmek İçin Senin Gözüne İhtiyaç Yok Beyne İhtiyaç Var, O Beyin de Sende Yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davutoğlu'ndan Nebati'ye: "Ekonomiyi Yönetmek İçin Senin Gözüne İhtiyaç Yok Beyne İhtiyaç Var, O Beyin de Sende Yok" - Son Dakika
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