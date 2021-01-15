Davutoğlu'ndan saldırıya uğrayan Özdağ'a "geçmiş olsun" ziyareti - Son Dakika

Davutoğlu'ndan saldırıya uğrayan Özdağ'a "geçmiş olsun" ziyareti

15.01.2021 23:11

-Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları -Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ayrılması Davutoğlu'ndan saldırıya uğrayan Özdağ'a "geçmiş olsun" ziyareti Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da bir grubun saldırısına uğrayan partisinin...

- Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları

-Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ayrılması Davutoğlu'ndan saldırıya uğrayan Özdağ'a "geçmiş olsun" ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da bir grubun saldırısına uğrayan partisinin Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Özel bir hastanede tedavisi sürdürülen Özdağ'ı akşam saatlerinde ziyaret eden Davutoğlu çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, Özdağ'ın Cuma namazına gitmek üzere evden çıktığı anda silahlı ve sopalı 5 kişi tarafından saldırıya uğradığını belirterek, "Ciddi bir kan kaybı ile hastaneye kaldırılmıştı. Biraz önce kendisiyle ve başhekimimizle görüştük. Hepimizin kaygı duyduğu şekilde kafa travmasına benzer bir durum yok. 17 dikiş atıldı. Yarın sabah da ortopedik bir ameliyat geçirecek." ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisinin tüm kadrolarıyla bu saldırıya tepki gösterdiğini belirten Davutoğlu, "Birçok siyasi lider bizzat beni de arayarak birçoğu da yaptığı açıklamalarda bu saldırıyı kınadılar ve desteklerini ifade ettiler. " dedi.

Davutoğlu, millet, demokrasi ve insan düşmanı bir mahfilin bu saldırıyı gerçekleştirdiğini ileri sürerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de saldırıyı kınayan bir açıklama beklediklerini vurguladı.

Gelecek Partisi olarak bu saldırı ile ilgili hukuki tahkikatı yapacaklarını dile getiren Davutoğlu, "Hukukçularımız harekete geçecek. Bütün siyasi liderlerden ve sorumluluk sahibi sivil toplum kuruluşlarından destek bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu, açıklamasının sonunda partililere provokasyonlara kapılmaması çağrısı yaptı.

Davutoğlu'ndan saldırıya uğrayan Özdağ'a geçmiş olsun ziyareti
Davutoğlu'ndan saldırıya uğrayan Özdağ'a geçmiş olsun ziyareti
Davutoğlu'ndan saldırıya uğrayan Özdağ'a geçmiş olsun ziyareti
Davutoğlu'ndan saldırıya uğrayan Özdağ'a geçmiş olsun ziyareti

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan saldırıya uğrayan Özdağ'a 'geçmiş olsun' ziyareti - Son Dakika


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