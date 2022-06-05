Davutoğlu'nun Avukatından 'Gezi Davası' Açıklaması: "13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Herhangi Bir Şikayetimizin Olmadığı Hususu İfade Edildi" - Son Dakika
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Davutoğlu'nun Avukatından 'Gezi Davası' Açıklaması: "13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Herhangi Bir Şikayetimizin Olmadığı Hususu İfade Edildi"

05.06.2022 19:37
Davutoğlu'nun Avukatından 'Gezi Davası' Açıklaması: "13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Herhangi Bir Şikayetimizin Olmadığı Hususu İfade Edildi"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun avukatı Ahmet Başçı, “Müvekkilimiz, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya hiçbir zaman iştirak etmemiş, hiç kimseden de şikayetçi olmamıştır. Bu durumun tespiti amacıyla da müvekkilimizi temsilen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dilekçe sunarak herhangi bir şikayetimizin olmadığı hususu ifade edilmiştir” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Ahmet Başçı, "Müvekkilimiz, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya hiçbir zaman iştirak etmemiş, hiç kimseden de şikayetçi olmamıştır. Bu durumun tespiti amacıyla da müvekkilimizi temsilen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak herhangi bir şikayetimizin olmadığı hususu ifade edilmiştir" dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun avukatı Ahmet Başçı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, Ahmet Davutoğlu'nun Gezi Parkı Davası'na 'şikayetçi' olarak yer aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Davutoğlu'nun Gezi Parkı Davası'na hiçbir zaman iştirak etmediğini ve kimseden şikayetçi olmadığını açıklayan Başçı, bu durumun tespiti amacıyla İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne bir dilekçe sunarak, herhangi bir şikayetlerinin olmadığını da ifade ettiklerini duyurdu. Başçı'nın açıklaması şöyle:

"Son dönemde bazı basın yayın organlarında yoğun surette, müvekkilimiz Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Gezi Parkı Davası'yla alakalı olarak 'şikayetçi' olduğu iddia edilerek, davaya katılım sağladığı da servis edilmektedir. Müvekkilimiz İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya hiçbir zaman iştirak etmemiş, hiç kimseden de şikayetçi olmamıştır. Bu durumun tespiti amacıyla da sayın müvekkilimizi temsilen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak, herhangi bir şikayetimizin olmadığı hususu ifade edilmiştir."

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Kaynak: ANKA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Davutoğlu'nun Avukatından 'Gezi Davası' Açıklaması: '13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Herhangi Bir Şikayetimizin Olmadığı Hususu İfade Edildi' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Davutoğlu'nun Avukatından 'Gezi Davası' Açıklaması: "13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne Herhangi Bir Şikayetimizin Olmadığı Hususu İfade Edildi" - Son Dakika
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