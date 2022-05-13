Davutoğlu'nun Dinlediği Adıyamanlı: "Yok Etti Bizi, Yok. Ekmek 3 Lira Oldu. Vallahi Olmuyor" - Son Dakika
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Davutoğlu'nun Dinlediği Adıyamanlı: "Yok Etti Bizi, Yok. Ekmek 3 Lira Oldu. Vallahi Olmuyor"

13.05.2022 19:37

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Adıyaman’da dinlediği bir yurttaş; “Yeter, yeter bıçağı çıkartacağım, kemiğe dayanmıştır. Yok etti bizi, yok. Bugün Adıyaman’da ekmek 3 lira oldu. Dinimizde yasal olsaydı intihar ederdik. Vallahi olmuyor” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Adıyaman'da dinlediği bir yurttaş; "Yeter, yeter bıçağı çıkartacağım, kemiğe dayanmıştır. Yok etti bizi, yok. Bugün Adıyaman'da ekmek 3 lira oldu. Dinimizde yasal olsaydı intihar ederdik. Vallahi olmuyor" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adıyaman'da yurttaşların yaşadıkları ekonomik sıkıntılarını anlattıkları bir video yayınladı. Davutoğlu videoyu, "Ey bir eli balda, bir eli manda yoğurdunda olan efendiler! Adıyaman'dan yükselen feryadı duyun ve utanın" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.

"ONLARIN HESABINI SORACAĞIZ"

Videoda, bir Adıyamanlının Davutoğlu'na sarılıp ağladığı görüldü. Davutoğlu, yurttaşa, "Sizin hakkınızı hukukunuzu 3-5 tane yolsuz adama yedirdiler. Biz onların hesabını soracağız ve size hakkınızı geri getireceğiz" dedi.

"DİNİMİZDE YASAL OLSAYDI İNTİHAR EDERDİK"

Bir başka yurttaş ise Davutoğlu'na şunları söyledi:

"Yeter, yeter bıçağı çıkartacağım, kemiğe dayanmıştır. Yok etti bizi, yok! Bugün Adıyaman'da ekmek 3 lira oldu. Dinimizde yasal olsaydı intihar ederdik. Vallahi olmuyor. Yeter artık, bunlardan tiksindik. Ben AK Parti'ye oy vermiş bir kişiyim. Ben 1993'te korucuydum, 18 yıl çalıştım. Bana emeklilik hakkımı vermediler. 18 yıl dağda teröristlerle çarpıştım; benim emeklilik hakkımı vermediler. Bir konut akşam 1 trilyon, sabah 2 trilyon. Faizi indiriyor, zengine peşkeş çekiyor. Ben bir fakir olarak aylık 14 milyar ödeyip de konut alabilir miyim? Kusura bakma biraz doluyum. Başbakanım, biraz doluyum. Ekmek alacak paramız yok şu anda. Beş tane oğlum otuz yaşında ama evlendiremiyorum. Ne yapayım hırsızlık mı yapsınlar."

Davutoğlu ise kendisine dert yanan yurttaşa "Yukarıda hırsızlıklar yapanlar var onlar millete verecek hesabını" yanıtını verdi.

"EKMEĞİM YOK"

Davutoğlu'nun paylaştığı videoya göre bir başka yurttaş ise, "Bak ekmeğim yok ekmeğim. Bizi kurtar ağabey, bizi kurtar. Bak tarlaya gitmişim, bunları toplamışım ekmek davasına satışım da olmuyor. Allah seni başımızdan eksik etmesin inşallah. Millet beni duyun. Duyun ağabey duyun. Açız aç. Bak dağa çıkmışım, dağa. Dağa gitmişim bunları getirmişim. Ekmek davası. Görün ağabey görün. İşi yoluna koyacak olan bu babamız! Allah seni başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

Davutoğlu'nun Dinlediği Adıyamanlı: Yok Etti Bizi, Yok. Ekmek 3 Lira Oldu. Vallahi Olmuyor
Davutoğlu'nun Dinlediği Adıyamanlı: Yok Etti Bizi, Yok. Ekmek 3 Lira Oldu. Vallahi Olmuyor
Davutoğlu'nun Dinlediği Adıyamanlı: Yok Etti Bizi, Yok. Ekmek 3 Lira Oldu. Vallahi Olmuyor
Davutoğlu'nun Dinlediği Adıyamanlı: Yok Etti Bizi, Yok. Ekmek 3 Lira Oldu. Vallahi Olmuyor

YORUMLAR
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Davutoğlu'na Dert Yanan Adıyamanlı Yurttaş: 'Bu Hırsızlığa Bu Talana Bir Son Versinler Artık' Davutoğlu'na Dert Yanan Adıyamanlı Yurttaş: 'Bu Hırsızlığa Bu Talana Bir Son Versinler Artık'

Gelecek Partisi, Adıyaman, İntihar, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Davutoğlu'nun Dinlediği Adıyamanlı: 'Yok Etti Bizi, Yok. Ekmek 3 Lira Oldu. Vallahi Olmuyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Davutoğlu'nun Dinlediği Adıyamanlı: "Yok Etti Bizi, Yok. Ekmek 3 Lira Oldu. Vallahi Olmuyor" - Son Dakika
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