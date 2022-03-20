DAVUTOĞLU'NUN DÜNÜRÜNÜN BABASI MEHMET LÜTFÜ YAPAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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DAVUTOĞLU'NUN DÜNÜRÜNÜN BABASI MEHMET LÜTFÜ YAPAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

20.03.2022 18:09
DAVUTOĞLU'NUN DÜNÜRÜNÜN BABASI MEHMET LÜTFÜ YAPAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun dünürünün babası Mehmet Lütfü Yapar son yolculuğuna uğurlandı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun dünürünün babası Mehmet Lütfü Yapar son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybeden 89 yaşındaki Mehmet Lütfü Yapar'ın cenazesi ikindi vakti Fatih Camii'ne getirildi. Ahmet Davutoğlu ve Yapar'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Yapar'ın cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığı'na defnedildi.

ÇOK YAKIN HUKUKUMUZ VARDI, ALLAH MEKANINI CENNET EYLESİN

Aile yakını olduğunu belirten Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de helal rızık ile el emeği ile ciddi bir sanayi teşekkülü kurmuş, çok muhterem bir büyüğümüzdü. Çok yakın bir hukukumuz vardı, ahlak abidesiydi. İş hayatında da çok derin izler bırakmış ve herkesin çok saygı duyduğu bir isimdi. Vefatından kısa süre önce bile tebessümle hepimize ahlak dersi verirdi. Allah mekanını cennet eylesin. Oğlu Ali Rıza Bey yakın dostumuzdur, dünürümüzdür dedi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DAVUTOĞLU'NUN DÜNÜRÜNÜN BABASI MEHMET LÜTFÜ YAPAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DAVUTOĞLU'NUN DÜNÜRÜNÜN BABASI MEHMET LÜTFÜ YAPAR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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