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Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge son yolculuğuna uğurlandı

16.02.2022 17:27
Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge son yolculuğuna uğurlandı

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge son yolculuğuna uğurlandı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 82 yaşındaki Misge'nin cenazesi ikindi vakti Eyüp Sultan Camii'ne getirildi. Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve Misge'nin yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Misge'nin cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığına defnedildi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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