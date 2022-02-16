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DAVUTOĞLU'NUN KAYINPEDERİ HULUSİ MİSGE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

DAVUTOĞLU'NUN KAYINPEDERİ HULUSİ MİSGE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

16.02.2022 17:51

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge son yolculuğuna uğurlandı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederi Hulusi Misge son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı nedenlerle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 82 yaşındaki Misge'nin cenazesi ikindi vakti Eyüp Sultan Camii'ne getirildi. Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ve Misge'nin yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Misge'nin cenazesi Eyüp Sultan Mezarlığına defnedildi.

DAVUTOĞLU'NUN KAYINPEDERİ HULUSİ MİSGE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
DAVUTOĞLU'NUN KAYINPEDERİ HULUSİ MİSGE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
DAVUTOĞLU'NUN KAYINPEDERİ HULUSİ MİSGE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Eyüp Sultan Camii, Ahmet Davutoğlu, Eyüp Sultan, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DAVUTOĞLU'NUN KAYINPEDERİ HULUSİ MİSGE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DAVUTOĞLU'NUN KAYINPEDERİ HULUSİ MİSGE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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