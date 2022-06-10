Esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Vatandaşları tepkisi sonrası Davutoğlu apar topar camiye götürüldü - Son Dakika
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Esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Vatandaşları tepkisi sonrası Davutoğlu apar topar camiye götürüldü

10.06.2022 15:58
Esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Vatandaşları tepkisi sonrası Davutoğlu apar topar camiye götürüldü

Malatya'da esnaf ziyaretinde bulunan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren bir vatandaşa, partinin İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın 'çakal' ifadesiyle hitap ettiği iddiası gerginliğe neden oldu. Vatandaşlar İl Başkanı'nın üzerine yürürken, Davutoğlu apar topar camiye götürüldü.

Bir dizi programa katılmak üzere Malatya'ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Battalgazi ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İL BAŞKANININ "ÇAKAL" DEDİĞİ İDDİASI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Davutoğlu, ziyaret sırasında bir vatandaşın, " AK Parti'den ayrılmayacaktınız" çıkışına Davutoğlu, "Ben ayrılmadım ihraç edildim" diyerek cevap verirken, araya giren Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın vatandaşa hitaben 'çakal' ifadesini kullandığı iddiası ortalığı karıştırdı.

Esnaf ziyaretinde 'çakal' gerginliği! Vatandaşları tepkisi sonrası Davutoğlu apar topar camiye götürüldü

DAVUTOĞLU APAR TOPAR CAMİYE GÖTÜRÜLDÜ

Birçok vatandaş Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın üzerine yürürken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise apar topar yakındaki bir camiye götürüldü.

Esnaf ziyaretinde 'çakal' gerginliği! Vatandaşları tepkisi sonrası Davutoğlu apar topar camiye götürüldü

"SANA HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ"

Cami etrafında toplanan vatandaşların "Sana hakkımızı helal etmiyoruz" diye tepkisinin devam ettiği Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden ayrıldı.

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Kaynak: İHA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esnaf ziyaretinde 'çakal' gerginliği! Vatandaşları tepkisi sonrası Davutoğlu apar topar camiye götürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esnaf ziyaretinde "çakal" gerginliği! Vatandaşları tepkisi sonrası Davutoğlu apar topar camiye götürüldü - Son Dakika
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