Birçok vatandaş Gelecek Partisi İl Başkanı Ahmet Ercan Uçkan'ın üzerine yürürken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise apar topar yakındaki bir camiye götürüldü.

Bir dizi programa katılmak üzere Malatya 'ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu , Battalgazi ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Kaynak: İHA

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Esnaf ziyaretinde 'çakal' gerginliği! Vatandaşları tepkisi sonrası Davutoğlu apar topar camiye götürüldü - Son Dakika

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