Davutoğlu'nun Sivas ziyaretinde kriz çıktı! Vatandaşlar ve partililer birbirlerine girdi - Son Dakika

Gelecek Partisi'nin Sivas İl Binası Bankalar Caddesi'nde düzenlenen törenle açıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı tören öncesi vatandaşlara tavuk döner ikram edildi.

KÜFÜRLEŞME DE YAŞANDI

Açılış töreninde Davutoğlu'nun konuştuğu sırada bir kişi yüksek sesle tepkisini dile getirmeye kalkınca polis tarafından uzaklaştırılmak istendi. Bazı partililer uzaklaştırılmak istenen vatandaşın üzerine yürüdü. Vatandaş ve partililer arasında arbede yaşandı. Küfürleşmelerin yaşanması olay yerinden geçmekte olan vatandaşlarında tepkisine neden oldu.