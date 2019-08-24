Son Dakika Haberleri: Davutoğlu'nun 'terör defteri açılırsa' sözleri için HDP'den araştırma önergesi
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Davutoğlu'nun 'terör defteri açılırsa' sözleri için HDP'den araştırma önergesi

1 saat önce

Davutoğlu'nun 'terör defteri açılırsa' sözleri için HDP'den araştırma önergesi

Davutoğlu'nun 'terör defteri açılırsa' sözleri için HDP'den araştırma önergesi, System.String[]

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "İlerde bir gün Türkiye tarihi yazıldığı zaman eminim en kritik dönemlerden, birkaç aydan biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır." sözleri ile ilgili Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan meclise araştırma önergesi verdi.


Kurtulan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verdiği önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı Açıklaması

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Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:15 
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