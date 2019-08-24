Davutoğlu'nun 'terör defteri açılırsa' sözleri için HDP'den araştırma önergesi

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun "İlerde bir gün Türkiye tarihi yazıldığı zaman eminim en kritik dönemlerden, birkaç aydan biri 7 Haziran ile 1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır." sözleri ile ilgili Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan meclise araştırma önergesi verdi.



Kurtulan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verdiği önergenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı Açıklaması