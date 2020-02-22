Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasını açtı - Son Dakika
Son Dakika Politika Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasını açtı - Son Dakika

Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasını açtı

6 saat önce

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Cemre suya düştüğünde Ankara il binamızı açacağız demiştim. Şimdi il binamızı açıyoruz.

Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasını açtı, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Cemre suya düştüğünde Ankara il binamızı açacağız demiştim. Şimdi il binamızı açıyoruz. Cemre, baharın habercisidir. Gelecek partisi, bahar habercisidir." dedi.

Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasının açılışını düzenlenen törenle yaptı.

Meşrutiyet Caddesi'ndeki il başkanlığı açılışı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ile başladı. Törende seğmenler de bir gösteri sundu.

Ahmet Davutoğlu, burada yaptığı konuşmada, geçen hafta pazar günü İstanbul il başkanlığını hizmete açtıklarını belirterek, "Cemre suya düştüğünde Ankara il binamızı açacağız demiştim. Şimdi il binamızı açıyoruz. Cemre, baharın habercisidir. Gelecek partisi, bahar habercisidir." diye konuştu.

Birinci Meclis gibi kapsamlı, temsil gücü en yüksek kurucular kurulunu oluşturduklarını belirten Davutoğlu, yaklaşık 2 ayda 36 il başkanını atadıklarını, diğer il başkanlarını da 1 ayda atayacaklarını ifade etti.

Davutoğlu, pazartesi günü Bolu'da partisinin Kurucular Kurulu üyeleriyle bir araya geleceklerini vurgulayarak, "Sonra da bütün siyasi partilerden randevu talebinde bulunacağız." dedi.

Hukuk ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında atılan adımları eleştiren Davutoğlu, "Yeni bir siyaset anlayışını egemen kılmaya geliyoruz. Ekonomik krizin tümü çok kısa sürede çözülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Ankara, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasını açtı
Abdullah Gül, Gezi olayları sözleriyle ilgili kendisine tepki gösteren Bakan Soylu'ya yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Mart'ta Macron, Merkel ve Putin ile İdlib için bir araya geleceklerini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye rüşvet tepkisi: Yalova'da milyonlarca lira CHP'li idareciler tarafından talan edildi

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 23:30:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binasını açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]