Davutoğlu, partisinin Eskişehir İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Davutoğlu, Emek Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, 2015'te Türkiye'nin İslam dünyasının en çok milli gelirine sahip ülkesi olduğunu, şu anda İran ve Endonezya'nın Türkiye'yi geçtiğini ve 3. sırada olduğunu söyledi.

Gelecek Partisi'ni kurarken ülkedeki kötü gidişatı görerek, yasaklara, yolsuzluklara ve yoksulluğa karşı milletin rızkını bereketlendirmek, yolsuzluğu her türlü bertaraf edecek temiz siyaseti devreye sokmak için yola çıktıklarını ifade eden Davutoğlu, şunları söyledi:

"Çok zor şartlarda örgütlendik. Büyük baskılar gördük. Genel başkan yardımcılarımızın evleri kurşunlandı. Sokak ortasında saldırıya uğradılar. Trol çeteleri üzerimize geldi ama durduramadılar. Bizimle birlikte liyakat gelecek, mülakat gidecek. Özgürlük gelecek yasaklar gidecek. Adalet gelecek adaletsizlik gidecek. Refah gelecek yoksulluk gidecek."