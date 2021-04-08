Davutoğlu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nın açılışını yaptı - Son Dakika

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Gelecek Partisi'nin Gaziantep İl Başkanlığı, düzenlenen törenle açıldı. Açılış töreninde konuşan Ahmet Davutoğlu, vatandaşın sıkıntılarına cevap olmak üzere kurulduğunu belirttiği Gelecek Partisi'nin, Gaziantep İl Başkanlığı'nın hayırlı olmasını diledi. Davutoğlu, "Her gün gittikçe kutuplaşan bir siyasete muhabbet boyutu katmaya geliyoruz" dedi.

Ahmet Davutoğlu ve parti heyeti, daha sonra esnafı ziyaret etti.