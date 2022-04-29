Davutoğlu, partisinin Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Davutoğlu, partisinin Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı

29.04.2022 21:37
Davutoğlu, partisinin Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.

Davutoğlu, iftar programı öncesi sanayi sitesinde esnafı ziyaret etti.

Atatürk Mahallesi'nde düzenlenen sokak iftarında konuşan Davutoğlu, Kırklarelili vatandaşlarla ramazan ayında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Tüm Türkiye'yi karış karış gezdiğini ifade eden Davutoğlu, "Gelecek Partisinin size taahhüdü şudur, bu bereketli Trakya topraklarını daha bereketli kılmak üzere kur korumalı mevduat değil, kur korumalı ürün fiyatı söyleyeceğiz. Kur korumalı maliyet fiyatı söyleyeceğiz." diye konuştu.

Davutoğlu, temiz siyaset anlayışıyla yola çıktıklarını belirtti.

Parti olarak iddialı olduklarını kaydeden Davutoğlu, "Bütün Türkiye'de iddialıyız ama Trakya'da özellikle iddialıyız çünkü Trakya insanı bilinçlidir, at gözlüğü takmaz, eleştirel bakar, dikkatlidir, özenlidir." dedi.

Partisine katılanlara rozet takan Davutoğlu, daha sonra çay bahçesinde gençlerle bir araya geldi.

Davutoğlu, partisinin Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı
Davutoğlu, partisinin Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı
Davutoğlu, partisinin Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı
Davutoğlu, partisinin Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı

YORUMLAR
500
Altı Siyasi Parti Genel Başkanının Kararıyla Kurulan 'Seçim Güvenliği Komisyonu' Çalışmalarına Başladı: 'Tek Bir Oy Dahi Zayi Olmayacak' Altı Siyasi Parti Genel Başkanının Kararıyla Kurulan 'Seçim Güvenliği Komisyonu' Çalışmalarına Başladı: 'Tek Bir Oy Dahi Zayi Olmayacak' Denizli karması yüzme finallerine kaldı Denizli karması yüzme finallerine kaldı

Gelecek Partisi, Trakya Bölgesi, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Davutoğlu, partisinin Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:49 Esenyurt'ta husumetli olduğu eniştesine silahlı saldırı düzenleyen şahsı kameralar görüntüledi
21:36 Manchester United taraftarı milyarder, Chelsea'yi satın alıyor!
21:17 Tuzla'daki fabrikanın çalışma ruhsatı olmadığı için mühürlediği ortaya çıktı
21:02 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a olay gönderme: Şampiyonun kupası müzesinde olur
21:01 Aydın'da 24 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu
20:57 Mehmet Metiner Abdullah Gül'e meydan okudu: Yüreği yetiyorsa kendisi aday olsun
20:45 Fenerbahçe Gaziantep FK maçı başladı!
20:39 Türkiye büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
19:51 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler büyüyor!
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 22:07:04. #1.12#
SON DAKİKA: Davutoğlu, partisinin Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement