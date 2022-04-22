Davutoğlu, partisinin Sakarya İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı - Son Dakika

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Sakarya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Davutoğlu, Arifiye ilçesindeki bir düğün salonundaki etkinlikte yaptığı konuşmada, Sakarya'nın davalarının simge şehri olduğunu söyledi.

Sakarya'ya 2019'da yaptığı ziyareti anımsatan Davutoğlu, "Sakarya benim için değerlidir. Eğer cesur yürekli insanların çıktığı yeni bir yol varsa o yolun başlangıç noktası Sakarya'dır ve Sakarya'nın değerleridir." dedi.

Türkiye'nin her yerine giderek vatandaşın dertlerine kulak vermeye devam edeceklerini aktaran Davutoğlu, geçmişe ayarlı değil geleceğe ayarlı oldukları için partilerinin adını "Gelecek" koyduklarını kaydetti.

Davutoğlu, şunları söyledi:

"Bu yolun meşalesini Sakarya'da yakmışız. Üstat Necip Fazıl'ın Sakarya üzerinde anlattığı davanın değerleri ne ise o değerleri ihya edene, baş tacı yapana kadar yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.