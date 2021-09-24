Üye Girişi
Davutoğlu soru soran gazeteciye çıkıştı - Son Dakika

Davutoğlu soru soran gazeteciye çıkıştı

24.09.2021 13:55
Davutoğlu soru soran gazeteciye çıkıştı, System.String[]

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, düzenlenen basın toplantısında il binası açılışında yaşanan arbedeyi soran gazeteciye çıkıştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, düzenlenen basın toplantısında il binası açılışında yaşanan arbedeyi soran gazeteciye çıkıştı. Davutoğlu, "Dedikoduyla haber yapmayın" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Sivas programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kahvaltı programında Davutoğlu, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Ahmet Davutoğlu, Büyük Sivas haber portalı editörü ve ulusal bir gazetenin muhabiri olan Fatma Nur Akkişi'nin il binası açılışında yaşanan arbedeyi sorması üzerine "Beklenen soru, hiç şaşırtmadınız" diyerek çıkıştı. Davutoğlu, "Sizden bu haberi isteyenlere selam söyleyin. Ben her türlü eleştiriye açığım. Bina açılışında hiçbir arbede olmadı, külliyen yalandır. İl binası açılış töreninde konuşuyorum, bir vatandaşımız tepki gösterdi. Anlayamadım bile. Ben öyle korumalarla gezmem. Tabii ki bazıları da bizi eleştirebilir. Konuşma yapılırken arkadan bir vatandaş sesini yükseltmiş. Bizim partimizdeki hiç kimsenin bir müdahalesi söz konusu değil. Yalan yazdınız. Bu tamamıyla oradaki güvenlik birimlerinin oradaki vatandaşı herhangi bir gerilim olmaması için kendileri uzaklaştırmıştır. Bir tek parti görevlimizin müdahalesi yoktur. Bizim parti görevlilerimiz onlarınki gibi vatandaşa tepeden bakmaz. Orada arbede falan yaşanmadı, siz hiç arbede görmemişsiniz" dedi.

"İTTİFAK ŞU ANDA GÜNDEMDE OLAN BİR KONU DEĞİL"

Davutoğlu, başka bir gazetecinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, "İttifak meselesi seçim ortamına girildiğinde konuşulacak bir konu. Her zaman ifade ettim, Gelecek Partisi olarak biz kendi doğrularımızla kendi vizyonumuzda Anadolu safında milletimize yeni bir ufuk çizmek için ortaya çıktık. Yasaklara, yolsuzluklara, adaletsizliklere, hukuksuzluklara, yoksulluğa karşı çok tutarlı ilkeli bir duruşumuz var. Dolayısıyla burada kastettiğim yeni dönemde ittifaklar bağlamında değil. Biz Gelecek Partisi olarak herkesle konuşuruz. Bizimle görüşmek isteyen herkesle, buna iktidar partileri de dahil. Geçen sene Erdoğan ve Bahçeli'yle Kasım ayında randevu istemiştim, bakın bir yıl geçti. Randevu sebebim parlamenter sistemle ilgili kanaatlerimizi, yaptığımız çalışmaları paylaşmak. Katılmayabilirsiniz buna ama görüşmeden kaçmamanız lazım. İlksel bir işbirliği yaparız. Parlamenter sistem konusunda aynı düşünceye sahip partilerle görüşürüz. Türkiye'nin özellikle 27 Mayıs 12 Eylül ve 28 Şubat'ta ciddi şekilde tahrip edilen milli değerlerimize yönelik herhangi bir gelişme olursa onunla ilgili de ilgili arkadaşlarla birlikte oluruz. Geçen ben Temele Karamollaoğlu ziyaretinde vurguladığımız gibi. Bunlar ilkesel iş birliğiyle ilgili, ittifak ise şu anda gündemde olan bir konu değil. Türkiye'de ittifaklar 3-4 sene önce yoktu, 4 ay sonra olacağını da kimse bilemez" ifadelerini kullandı.

(Onur Erden - Demet Karakuş/İHA)

Davutoğlu soru soran gazeteciye çıkıştı
Davutoğlu soru soran gazeteciye çıkıştı
Davutoğlu soru soran gazeteciye çıkıştı
Davutoğlu soru soran gazeteciye çıkıştı
Davutoğlu soru soran gazeteciye çıkıştı

Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi, Arbede, Sivas, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Davutoğlu soru soran gazeteciye çıkıştı - Son Dakika


Son Dakika

Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada 14:10 Ağabeyi tarafından bıçaklanan gencin yaralı halde kaçış anı kamerada Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı 13:59 Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı Prof. Dr. Bülent Oruç: Marmara Denizi'nde olası bir depremde tsunami görülebileceğini söyledi 13:43 Prof. Dr. Bülent Oruç: Marmara Denizi'nde olası bir depremde tsunami görülebileceğini söyledi
İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı 13:26 İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti 13:10 Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak 12:12 Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak
Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti 12:00 Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti Son dakika magazin haberleri! Son yaşanan magazin olayları 11:56 Son dakika magazin haberleri! Son yaşanan magazin olayları

Son Dakika Haberleri
14:18 Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu
14:01 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj
13:58 Dünyanın en önemli yazarlarından Paulo Coelho, yeni kitabını Mete Gazoz'a adadı
13:58 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım
13:30 Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi
13:25 İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı
13:23 Bitcoin yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara geriledi
13:18 İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemelerini süpermarketlerde satışa sunacak
13:16 Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın
13:10 Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti
Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu Galatasaray'da rakamlar korkunç! Duran top istatistiklerinde ligin en kötüsü oldu         
14:19
9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj 9 yaşında yaşamını yitiren oğluyla fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı'dan yürek parçalayan mesaj         
14:01
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım Son Dakika! Erdoğan'dan ABD Başkanı Joe Biden'a eleştiri: Daha önce hiçbir liderle bu durumu yaşamadım         
13:58
Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi         
13:30
Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın         
13:17
Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek         
12:49
Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı         
12:07
İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı         
11:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı         
11:50
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi         
11:28
Murat Ülker, zincir marketlere yönelik Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin         
11:18
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Taliban, Hırsızlar için uygulanan Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu         
09:35
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 14:28:38. #1.13#
SON DAKİKA: Davutoğlu soru soran gazeteciye çıkıştı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement