Davutoğlu: Türkiye'de temiz siyaset ihtiyacı var - Son Dakika

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Afyonkarahisar'da partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı. Davutoğlu, "Türkiye'de temiz siyaset ihtiyacı var" dedi.

Afyonkarahisar'a bir dizi temaslarda bulunmak ve partisinin il binasını açmak için gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ilk olarak Şehit Murat Saraç'ın annesinin cenazesine katıldı. Ardından kentte partililerle konvoy şeklinde tur atan Davutoğlu, sonra parti binasına geldi. İl Başkanı Niyazi Ertaş'ın açılış konuşmasının ardından Davutoğlu kürsüye çıktı. Afyon'un bütün bir milletin onuru için ayağa kalktığı zafer şehri olduğunu aktaran Davutoğlu, "Afyon benim için de muhabbetin şehridir, gönlümün şehridir, hayatımın anlamının şehridir. Şehre geldiğimiz andan itibaren yolda sokakta, dükkanlarından, parklarından bizleri selamlayan ve muhabbetlerini gösteren bütün Afyonlu hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bizleri bugün ayağa kaldıran temel güç, onların muhabbetidir" dedi.

'NİHAYET ZAFER ANKARA'DA OLACAK'Hafta sonu Afyonkarahisar'ın Güney beldesinde yapılacak ara seçimde ilk kez seçime katılacaklarını söyleyen Davutoğlu, "Bugün Afyon il başkanlığımızı açıyoruz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma, Niyazi Bey ve ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah hafta sonu da Gelecek Partisi olarak Türkiye'deki ilk seçimimize Güney beldesinde giriyoruz Osman Bey adayımızla birlikte. Bu bizim ilk seçimimiz, ilk zaferimiz olacak inşallah. Ama nihayette zaferin adı Ankara'da olacak Ankara'da" diye konuştu.'TÜRKİYE'DE TEMİZ SİYASET İHTİYACI VAR'Milletin ayağa kalktığını söyleyen Ahmet Davutoğlu, şöyle konuştu: "Son 3 haftadır yaşadıklarımız Türkiye'de bizim anlatmak istediğimiz birçok şeyi ayan beyan ortaya çıkardı. Biz diyorduk ki Türkiye'de temiz siyaset ihtiyacı var, birtakım çeteler, çıkar ortakları milletin kaynaklarını tüketiyor, milleti yoksullaştırıyor. Biz diyorduk ki milletin itibarı aziz Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarı her yerde sarsılıyor, ayağa kalma vakti diyorduk. Elhamdülillah ayağa kalkıyor milletimiz. Ama son yaşadıklarımız, Gelecek Partisi'ni niçin kurduğumuzu en güzel işaretlerini ortaya koymuştur."

Davutoğlu konuşmasının ardından partisinin il binasının açılışı için kurdelesini kesti.