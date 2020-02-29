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Davutoğlu: Türkiye sadece tepki veren bir ülke olmamalı; Suriye'de BM güvenlik gücü oluşturulmalı
6 saat önce
Gelecek Partisi kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu; İdlib saldırısı sonrası Suriye'de çözüm için eylem planını basın toplantısında açıkladı.
Gelecek Partisi kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu; İdlib saldırısı sonrası Suriye'de çözüm için eylem planını basın toplantısında açıkladı. Davutoğlu, Türkiye'nin çözüm planını açıklaması ve BM nezdinde Suriye'de güvenlik gücü oluşturulması gerektiğini söyledi.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:24
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