Davutoğlu: Türkiye sadece tepki veren bir ülke olmamalı; Suriye'de BM güvenlik gücü oluşturulmalı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Davutoğlu: Türkiye sadece tepki veren bir ülke olmamalı; Suriye'de BM güvenlik gücü oluşturulmalı - Son Dakika Dünya

Davutoğlu: Türkiye sadece tepki veren bir ülke olmamalı; Suriye'de BM güvenlik gücü oluşturulmalı

6 saat önce

Gelecek Partisi kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu; İdlib saldırısı sonrası Suriye'de çözüm için eylem planını basın toplantısında açıkladı.

Gelecek Partisi kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu; İdlib saldırısı sonrası Suriye'de çözüm için eylem planını basın toplantısında açıkladı. Davutoğlu, Türkiye'nin çözüm planını açıklaması ve BM nezdinde Suriye'de güvenlik gücü oluşturulması gerektiğini söyledi.View on euronews

Davutoğlu: Türkiye sadece tepki veren bir ülke olmamalı; Suriye'de BM güvenlik gücü oluşturulmalı

Birleşmiş Milletler, Gelecek Partisi, Türkiye, Suriye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:24 
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