Davutoğlu: Türkiye sadece tepki veren bir ülke olmamalı; Suriye'de BM güvenlik gücü oluşturulmalı

Gelecek Partisi kurucu Genel Başkanı, eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu; İdlib saldırısı sonrası Suriye'de çözüm için eylem planını basın toplantısında açıkladı. Davutoğlu, Türkiye'nin çözüm planını açıklaması ve BM nezdinde Suriye'de güvenlik gücü oluşturulması gerektiğini söyledi.View on euronews