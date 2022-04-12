Davutoğlu: Yargı sisteminin tümüyle yapılandırılmasına ihtiyaç var - Son Dakika
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Davutoğlu: Yargı sisteminin tümüyle yapılandırılmasına ihtiyaç var

12.04.2022 13:09
Davutoğlu: Yargı sisteminin tümüyle yapılandırılmasına ihtiyaç var

Davutoğlu: Yargı sisteminin tümüyle yapılandırılmasına ihtiyaç varGELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bütün cumhuriyet tarihi ve öncesinde hukuk reformları da içerisinde olmak üzere yapısal bir reforma ihtiyaç var; bir zihniyet reformuna, bir yapısal reforma.

Davutoğlu: Yargı sisteminin tümüyle yapılandırılmasına ihtiyaç var

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bütün cumhuriyet tarihi ve öncesinde hukuk reformları da içerisinde olmak üzere yapısal bir reforma ihtiyaç var; bir zihniyet reformuna, bir yapısal reforma. Hukuk ve yargı sisteminin tümüyle yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç var" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, partisinin hazırladığı 'Yargıda Yapısal Reform: Gelecek Adalet Modeli' raporunu kamuoyu ile paylaştı. Davutoğlu, adaletin olmadığı bir yerde milli bekadan bahsedilemeyeceğini belirterek, "Bugün de Türkiye'de hepimizin en fazla üzerinde düşünmesi gereken; kamuoyu anketlerinin tümünde adalete güvenin, kurumlara güven anlamında en alt düzeyde seyrediyor olmasıdır. Her şeye güven sorunu duyulabilir ama adalete güven zayıfladığı anda toplumu bir arada tutan maya çözülür ve dağılır" dedi.

'YARGI SİSTEMİNİN TÜMÜYLE YAPILANDIRILMASINA İHTİYAÇ VAR'

Davutoğlu, öncelikle bir zihniyet yenilenmesi gerektiğini ifade ederek, "Adalet fikrinin, hukuk devleti ilkesiyle birleştirileceği bir zihniyet yenilenmesi olmaksızın atılacak adımların hepsi havada kalır. Raporla, hukuk fakültelerinin röntgenini çekerek neler yapılması gerektiğini, vicdan sahibi hakimlerin ve savcıların hukuk sistemine entegre edilmesini sağlamak üzere nasıl bir zihniyet devrimi gerektiğini ortaya koyduk. Daha sonra yapısal bir devrim gerekiyor. Bütün cumhuriyet tarihi ve öncesinde hukuk reformları da içerisinde olmak üzere yapısal bir reforma ihtiyaç var; bir zihniyet reformuna, bir yapısal reforma. Hukuk ve yargı sisteminin tümüyle yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç var" diye konuştu.

Davutoğlu: Yargı sisteminin tümüyle yapılandırılmasına ihtiyaç var
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Davutoğlu: Yargı sisteminin tümüyle yapılandırılmasına ihtiyaç var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Davutoğlu: Yargı sisteminin tümüyle yapılandırılmasına ihtiyaç var - Son Dakika
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