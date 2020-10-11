Davutoğlu: Yüreğimiz yanıyor - Son Dakika

Davutoğlu: Yüreğimiz yanıyor

11.10.2020 02:58
Davutoğlu: Yüreğimiz yanıyor, System.String[]

Davutoğlu: Yüreğimiz yanıyor Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı açılışına katıldı.

Davutoğlu: Yüreğimiz yanıyor
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığı açılışına katıldı. Davutoğlu, " Hatay'daki yangından dolayı yüreğimiz yanıyor" dedi.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il binası açılışı için Adana'ya geldi. İl Başkanı Kenan Akkaya ve partililer tarafından karşılanan Davutoğlu, alkışlar eşliğinde açılış kurdelasını kesti. Davutoğlu, daha sonra partililere seslendi. Osmaniye İl Kongresi'ni gerçekleştirdikleri sırada Hatay'da meydana gelen orman yangını haberini aldığını belirten Davutoğlu, "Bugün kongremizi yaparken bir acı yüreğimize düştü. Hatay'daki yangından dolayı yüreğimiz yanıyor. Ormanlarımız bizim ciğerlerimizdir" dedi.
Davutoğlu, açılışın ardından kentten ayrıldı.

Gelecek Partisi, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Davutoğlu: Yüreğimiz yanıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli nikah masasına oturmaya hazırlanıyor Altın Portakal'ın kazananları belli oldu! 5 ödül alan "Hayaletler" geceye damgasını vurdu Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali Türkçe konuşurken araya İngilizce serpiştiren Şevval Şahin, kendini savunurken de aynı yöntemi kullandı Roma Kulübü, Dağlık Karabağ'ı işgal eden Ermenistan'a yardım gönderdi İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu İzmir'de 6 kişiyi öldüren etil alkolden servet kazanıyorlar: 6-7 ayda villa sahibi olan var Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek
Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı, canlı yayında Canan Kaftancıoğlu'na ağır sözlerle yüklendi         
00:39
Fransa'da, neredeyse Türkiye'nin aktif vaka sayısı kadar günlük vaka sayısı açıklandı Fransa'da, neredeyse Türkiye'nin aktif vaka sayısı kadar günlük vaka sayısı açıklandı         
22:35
Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş Erdoğan, 'Türkiye'de ölmek istiyorum' diyen Jak Kamhi için anında Çavuşoğlu'na talimat vermiş         
21:08
Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü Ateşkese rağmen saldıran Ermenistan ordusu püskürtüldü         
19:27
Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak Alaattin Çakıcı'nın avukatı 17 yıl hapis cezasını istinafa taşıyacak         
17:40
İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti İşe gideceğini söyleyerek evden çıkan itfaiye eri, zeytinlikte kendini asarak intihar etti         
17:04
Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları Firmalar ekim ayı fiyat listesini güncelledi! İşte marka marka sıfır otomobil fiyatları         
15:36
Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor         
15:28
Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana Oğlu öldürülen annenin feryadı yürek dağladı: Hüseyin'imi getirin bana         
14:33
Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum Aslı Enver'den İsmail YK itirafı: Şarkısını dinlemekten alıkoyamıyorum         
14:23
Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak Sincar anlaşmasına göre terör örgütü PKK bölgeden çıkarılacak         
14:09
Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik Uşak'ta kaybolup ertesi gün Kütahya'da bulunan kardeşler: Biraz dışarı çıkalım, gezelim istedik         
13:45
CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu CHP'nin yüzde 17'ye düştüğü son seçim anketine İYİ Parti damga vurdu         
13:26
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı         
10:35
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2020 03:02:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Davutoğlu: Yüreğimiz yanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei