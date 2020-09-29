DAVUTPAŞA'DA MAHSUR KALAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ ZOR ANLAR YAŞADI - Son Dakika

DAVUTPAŞA'DA MAHSUR KALAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ ZOR ANLAR YAŞADI
Davutpaşa'da bir araç su baskını olan sokakta mahsur kaldı.
Davutpaşa
'da bir araç su baskını
olan sokakta mahsur kaldı. Araç
sürücüsünün zor anlar yaşadığı olayı bir vatandaş cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan dolu ve sağanak yağış birçok ilçede etkili oldu. Esenler Davutpaşa Karacabey Sokak'ta da bir araç sel suları nedeniyle mahsur kaldı. Aracını hareket ettiremeye sürücü aracın üstüne çıktı. Yolda oluşan su baskınını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntü dökümü:
----------Cep telefonu görüntüleri-Mahsur kalan araç
-Yola giremeyen araçlar
- İstanbul
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