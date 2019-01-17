Davutpaşa Patlaması Davası'nda Karar Açıklandı.... (1)
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4 SANIĞA CEZA VERİLDİ, CEZALAR ERTELENDİHaber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHADavutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada...
4 SANIĞA CEZA VERİLDİ, CEZALAR ERTELENDİ
Haber: Serpil KIRKESER/ İSTANBUL DHA Davutpaşa
'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay
'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı. 2 sanık "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık ise 'Görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezalar ertelendi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:14 Kaynak: DHA
21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı
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