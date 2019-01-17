Son Dakika Haberleri: Davutpaşa Patlaması Davası'nda Karar Açıklandı.... (1)

Davutpaşa Patlaması Davası'nda Karar Açıklandı.... (1)

1 saat önce

4 SANIĞA CEZA VERİLDİ, CEZALAR ERTELENDİHaber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHADavutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada...

Davutpaşa Patlaması Davası'nda Karar Açıklandı.... (1), System.String[]
4 SANIĞA CEZA VERİLDİ, CEZALAR ERTELENDİ

Haber: Serpil KIRKESER/  İSTANBUL DHA

Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı. 2 sanık "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık ise  'Görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezalar ertelendi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:14 Kaynak: DHA

Yargıtay, Davutpaşa, Güncel
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