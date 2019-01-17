Son Dakika Haberleri: Davutpaşa Patlaması Davası'nda Karar Açıklandı.... 2(Aktüel Görüntü)

Davutpaşa Patlaması Davası'nda Karar Açıklandı.... 2(Aktüel Görüntü)

1 saat önce

DAVUTPAŞA'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı.

Davutpaşa Patlaması Davası'nda Karar Açıklandı.... 2(Aktüel Görüntü), System.String[]
DAVUTPAŞA'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin Yargıtay'ın bozma kararının ardından 4 sanık yönünden yeniden görülen davada karar açıklandı. 2 sanık "İhmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. 2 sanık ise  'Görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezalar ertelendi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:31 Kaynak: DHA

Yargıtay, Güncel
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