Davutpaşa Patlaması Davasında Karar
24 dakika önce
İSTANBUL (İHA) – Davutpaşa'da 2008 yılında 21 kişinin hayatını kaybettiği maytap atölyesi patlamasına ilişkin davada 2 sanığa 10'ar ay, 2 sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.
İSTANBUL (İHA) – Davutpaşa
'da 2008 yılında 21 kişinin hayatını kaybettiği maytap atölyesi patlamasına ilişkin davada 2 sanığa 10'ar ay, 2 sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme verilen cezaları erteledi.
Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde bir maytap atölyesinde meydana gelen 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 115 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin 4 sanığın yargılandığı dava, Yargıtay
'ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme 2 sanık hakkında 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan 10'ar ay, diğer 2 sanık hakkında ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme verilen cezaları erteledi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:19 Kaynak: İHA
21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı
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