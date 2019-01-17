Son Dakika Haberleri: Davutpaşa Patlamasında Karar

Davutpaşa Patlamasında Karar

33 dakika önce

Davutpaşa patlamasında kararİSTANBUL - Davutpaşa Patlamasına ilişkin davada mahkeme 2 sanığa 10'ar ay, 2 sanığa ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Davutpaşa patlamasında karar

İSTANBUL - Davutpaşa Patlamasına ilişkin davada mahkeme 2 sanığa 10'ar ay, 2 sanığa ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Verilen cezalar ertelendi.
Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 115 kişinin yargılanmasına ilişkin dava, Yargıtay'ın bozma kararın arından 4 sanık hakkında yeniden görüldü. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme 2 sanık hakkında 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan 10'ar ay, diğer 2 sanık hakkında ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme verilen cezaları erteledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:11 Kaynak: İHA

Davutpaşa, 3. Sayfa
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