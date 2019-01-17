Davutpaşa Patlamasında Karar
33 dakika önce
Davutpaşa patlamasında kararİSTANBUL - Davutpaşa Patlamasına ilişkin davada mahkeme 2 sanığa 10'ar ay, 2 sanığa ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
Davutpaşa
patlamasında karar
İSTANBUL - Davutpaşa Patlamasına ilişkin davada mahkeme 2 sanığa 10'ar ay, 2 sanığa ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Verilen cezalar ertelendi.
Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 115 kişinin yargılanmasına ilişkin dava, Yargıtay
'ın bozma kararın arından 4 sanık hakkında yeniden görüldü. Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme 2 sanık hakkında 'ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma' suçundan 10'ar ay, diğer 2 sanık hakkında ise 'görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme verilen cezaları erteledi.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:11 Kaynak: İHA
21 Kişinin Öldüğü Davutpaşa Patlaması Davasında Karar Açıklandı
Erdal Beşikçioğlu, 'Behzat Ç.' Davasını Kaybetti!
Evin Bahçesine Dalan Leopar, 3 Yaşındaki Çocuğu Parçalayarak Öldürdü
17 Yaşındaki Kız Çocuğunu Fuhşa Zorlayan Kadın, Yakayı Ele Verdi