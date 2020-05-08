Dawning St: Birleşik Krallık AB ile yapıcı görüşmeler istiyor

Birleşik Krallık Başbakanlık Ofisi Dawning Street 10 Numara, ülkenin Avrupa Birliği (AB) ile Brexit geçiş sürecine ilişkin müzakerelerde yapıcı görüşmeler istediğini açıkladı.

Birleşi Krallık hükümeti adına konuşan bir sözcü, mevcut kurallar çerçevesinde, AB'nin Brexit sonrası Birleşik Krallık karasuları içinde balık avlamayı sürdürmeye dönük taleplerinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Birmeşik Krallık, geleceğe ilişkin tüm anlaşmaların, ülkenin gelecekteki bağımsız kıyı devleti olma statüsünün göz önüne alınarak yapılması gerektiğini vurguluyor.

İrlanda merkezli Raidió Teilifís Éireann'a Perşembe günü konuşan Phil Hogan , Birleşik Krallık heyetini, görüşmelerde ortaya çıkan herhangi bir anlaşmazlık durumunda, Covid-19 pandemisine ilişkin gelişmeleri bahane olarak ileri sürmekle de suçladı.

Hogan, bu yıl tamamlanmadan önce geçiş dönemi sonrası için çözüm bulunması gerekmesine karşın, Brexit görüşmelerindeki gelişmelerin çok yavaş olduğunu vurguladı.

Bunun ötesinde Hogan, yine de önümüzdeki hafta yapılacak görüşmelerde bazı iyi sonuçlar çıkabileceği konusunda ise umutlu olduğunun altını çizdi.