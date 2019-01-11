Dayağın' Görüntülerini Yayınladılar! Kereste ve Tekme Yok, Enseye Tokat Var
1 saat önce
ALMANYA polisi, savcılığın izniyle AfD'li Federal Meclis milletvekili Frank Magnitz'e yapılan saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini kamuoyuyla paylaştı.
ALMANYA polisi, savcılığın izniyle AfD'li Federal Meclis milletvekili Frank Magnitz'e yapılan saldırının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini kamuoyuyla paylaştı. Güvenlik kamerasındaki görüntülerde 66 yaşındaki AfD'li tek başına sokakta yürüyor. Onu takip eden üç kişiden biri arkadan yanaştığı milletvekilinin kafasının arkasına elinin içiyle çok da sert olmayan bir darbe vuruyor. Milletvekili
aldığı darbeyle önce sendeliyor, ardından da yere düşüyor. Saldırgan ile yanındaki kişi hızla kaçarken, birkaç adım geriden gelen üçüncü kişi de onların peşinden koşuyor. Saldırganlar, milletvekili ve partisinin Bremen teşkilatının açıkladığı gibi AfD'li milletvekilinin ne keresteyle kafasına vuruyor, ne de yerdeyken acımasızca vücudunun her yerini tekmeliyor.
GÖRÜNTÜLERİ YAYINLAYIN DEMİŞTİ
Saldırıdan sonra görüntüleri inceleyen Bremen savcılığı hem AfD'li milletvekilini hem de AfD'nin Bremen teşkilatını yalanlamıştı. Savcının açıklamasından sonra tekrar konuşan Magnitz, görüntülerin yayınlanmasını istemişti. Magnizt şüphelilerin adam öldürmeye teşebbüsten yargılanmalarını istedi ancak savcı adam yaralamaktan soruşturma açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 07:25
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