DAYAK YEDİ, ARABA ÇARPTI, EVİ YANDI; GİTARINI ALIP ÇIKTI - Son Dakika
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DAYAK YEDİ, ARABA ÇARPTI, EVİ YANDI; GİTARINI ALIP ÇIKTI

07.05.2022 11:03

ADANA'da 8 katlı apartmanın son katında çıkan ve başka bir daire ile bir otomobile sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü.

ADANA'da 8 katlı apartmanın son katında çıkan ve başka bir daire ile bir otomobile sıçrayan yangın kısa sürede söndürüldü. Yanan evden yara almadan kurtarılan ev sahibi Abdurrahman Üter, gitarını bir an olsun elinden bırakmadı. Üter, "Bugün gitarımla geziyordum, dayak yedim. Üzerine bir de araba çarptı. Sonra eve geldim, hastaneye gitmedim. Baktım ev yanıyor, karşımda itfaiyecileri gördüm" diye konuştu.

Yangın, Seyhan ilçesindeki Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, Abdurrahman Üter'in içinde bulunduğu dairede sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumu gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler evde bulunan Abdurranman Üter'i çıkardı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangın aynı apartmanın 3'üncü katındaki daireye ve park halindeki 01 EOA 45 plakalı otomobile sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

'EV YANIYOR HABERİN YOK MU?'

Yanan evinden gitarını kucağını alarak çıkan Abdurrahman Üter, eşi Filiz ve oğlu Semih'in kayınvalidesinde olduğunu, kendisinin de itfaiye ekipleri sayesinde yara almadan evden çıktığını belirtti. Yangında kurtardığı gitarını biran olsun bırakmayan Üter, 'Bugün ben gün içerisinde Adana'nın semtlerinde gitarımla geziyordum. Bazı kişiler tarafından dayak yedim. Üzerine bir de araba çarptı. Sonra eve geldim, hastaneye gitmedim. Uyumuşum. Ailem beni 'ev yanıyor haberin yok mu" diyerek aradı. 'Vallahi yatıyorum ne saçmalıyorsun sen' dedim. Telefonu kapattım baktım gerçekten dumanlar var. Sonra baktım ev yanıyor, karşımda itfaiyecileri gördüm. Mal yerine gelir can yerine gelmez. Bize bir şey olmasın ne yapalım? diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DAYAK YEDİ, ARABA ÇARPTI, EVİ YANDI; GİTARINI ALIP ÇIKTI
DAYAK YEDİ, ARABA ÇARPTI, EVİ YANDI; GİTARINI ALIP ÇIKTI
DAYAK YEDİ, ARABA ÇARPTI, EVİ YANDI; GİTARINI ALIP ÇIKTI
DAYAK YEDİ, ARABA ÇARPTI, EVİ YANDI; GİTARINI ALIP ÇIKTI

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Son dakika haberleri! Adana'da 8'inci katta çıkan yangın 3'üncü kata ve park halindeki otomobile sıçradı Son dakika haberleri! Adana'da 8'inci katta çıkan yangın 3'üncü kata ve park halindeki otomobile sıçradı Villa alev alev yandı Villa alev alev yandı

Atatürk Caddesi, Yangın, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DAYAK YEDİ, ARABA ÇARPTI, EVİ YANDI; GİTARINI ALIP ÇIKTI - Son Dakika


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