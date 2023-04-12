Darp edilen kadından ilginç hareket! Kocasını gözaltına almak isteyen ekiplere engel olmak istedi - Son Dakika
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Darp edilen kadından ilginç hareket! Kocasını gözaltına almak isteyen ekiplere engel olmak istedi

12.04.2023 12:05

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın, bebek arabasındaki çocuğunun gözleri önünde kocası tarafından acımasızca darp edildi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, dayakçı kocayı gözaltına almak isterken, kadını karşısında buldu. Darp edilen kadın, polis memurlarına sözlü saldırı gerçekleştirdi.

Dün gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi, İzmir Otogarı karşısında bulunan kaldırımda kimliği belirsiz bir kişi, bebek arabasında bulunan çocuğunun gözleri önünde karısını darbetmeye başladı.

HEM DÖVDÜ HEM KÜFRETTİ

Kadının yüzüne ve vücuduna yumruklar savuran saldırgan, yoldan geçen araçlara da bağırarak küfürler etti. O anları balkondan cep telefonu kamerası ile görüntüleyen vatandaşlar da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Dayak yediği kocasını polise vermemek için direndi

KOCASINI POLİSE VERMEMEK İÇİN DİRENDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan adamı ifadesini almak üzere polis merkezine götürmek istedi. Çocuğunun gözü önünde dayak yediği kocasını polise vermemek için direnen kadın ise, polis memurlarına direnerek sözlü saldırıda bulundu. Daha sonra kadın ve adam çocuklarıyla birlikte bölgeden uzaklaşırken o anlar da vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA
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İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Darp edilen kadından ilginç hareket! Kocasını gözaltına almak isteyen ekiplere engel olmak istedi - Son Dakika


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