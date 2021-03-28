Dayak yediğine gülen bimekan şahsı yüzünden bıçakladı - Son Dakika

Dayak yediğine gülen bimekan şahsı yüzünden bıçakladı

28.03.2021 14:28
Dayak yediğine gülen bimekan şahsı yüzünden bıçakladı, System.String[]

Antalya'da bir kişi, dayak yediğine güldüğü gerekçesiyle bimekan şahsı yüzünden bıçaklayarak yaraladı.

Antalya'da bir kişi, dayak yediğine güldüğü gerekçesiyle bimekan şahsı yüzünden bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası şüpheli şahıs kaçarken, yaralı kişi tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesi Burhannettin Onat Caddesi üzerinden şehir merkezine ilerleyen bir halk otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce kavgada dayak yediği belirtilen 'Ökkeş' isimli kişi, kendisine gülen bimekan şahıs Gökhan Bindal (36) ile tartışmaya başladı. Otobüs içerisindeki tartışma daha sonra dışarıda da devam etti. İddiaya göre Ökkeş isimli şüpheli, yanındaki bıçağı çıkartarak Bindal'ı yüzünden yaraladı, ardından olay yerinden kaçtı. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bindal'ın ifadesinin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Dayak yediğine gülen bimekan şahsı yüzünden bıçakladı
Dayak yediğine gülen bimekan şahsı yüzünden bıçakladı
Dayak yediğine gülen bimekan şahsı yüzünden bıçakladı

Muratpaşa, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dayak yediğine gülen bimekan şahsı yüzünden bıçakladı - Son Dakika


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