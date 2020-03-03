Dayak yiyen Alman gazeteci Midilli'den ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dayak yiyen Alman gazeteci Midilli'den ayrıldı - Son Dakika

Dayak yiyen Alman gazeteci Midilli'den ayrıldı

6 saat önce

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda limana gelen göçmenleri haber yaparken Yunanlı fanatiklerden dayak yiyen Alman gazeteci Midilli'den ayrıldı.

Dayak yiyen Alman gazeteci Midilli'den ayrıldı, System.String[]

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda limana gelen göçmenleri haber yaparken Yunanlı fanatiklerden dayak yiyen Alman gazeteci Midilli'den ayrıldı.


Kuşadası, Çeşme, Dikili, Ayvalık bölgelerinden deniz yoluyla göçmenler Yunan adalarına akın etmişti. Bu gelişmeler sırasında iki Alman gazeteci deniz yoluyla Midilli'ye gelen göçmenleri görüntülerken saldırıya uğramış ve olay büyük tepki almıştı.


Sosyal medya hesabından yaralı halde fotoğraflı paylaşım yapan Alman gazeteci, Michael Trammer, "Midilli limanında göçmenlerin teknesini görüntülerken, Yunanlı faşistlerin saldırısına uğradım" dedi. Bu arada, Alman gazetecilerin dövülme olayıyla ilgili daha yakından fotoğraflar ortaya çıktı. - AYDIN

Midilli Adası, Yunanistan, Kuşadası, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:02 Kaynak: İHA
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