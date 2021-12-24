Üye Girişi
Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat! - Son Dakika

Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!

24.12.2021 11:27
Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!

Aksaray Ortaköy'de öğrencisini döven matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde psikolojik sorunları olduğunu ileri süren Yücel, "Hap kullanıyordum. Ancak o gün hap kullanmayı unutmuşum. Bunu nasıl yaptım bende bilmiyorum. Kendimi kaybetmişim" dedi.

Türkiye'de günlerdir Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 5. sınıf öğrencisi S.T.K'nin matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tarafından tekme-tokat dövülmesini konuşuyor.

"PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞIM VAR" İDDİASI

Dayakçı öğretmene görevden el çektirilirken, hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ali Rıza Yücel ifadesinde, "Psikolojik rahatsızlığım var. O nedenle ilaç kullanıyorum. O gün ilaç kullanmayı unutmuşum. Bana hırsız dedi ve küfür etti. Ben de kendimi kaybetmişim. 1-2 tokat attım zannettim. Görüntüleri izleyince bunu nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Olay nedeniyle üzgünüm" dedi.

BABA: EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Baba Duran K. da, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Ne kadar çok ceza alırsa o kadar iyi olacak. Onun bir daha öğretmenlik yapmasını istemiyoruz. Biz ilk başta görüntüleri görünce bir iki tokat attı zannetmiştik. Hatta olabilir diye düşünmüştük. Ama görüntüleri izleyince şok geçirdik. Bu yapılanlar bir çocuğa değil büyük bir insana bile yapılmaz. Çocuğumun durumu iyiye gidiyor. Psikolojik destek almaya başladık. Devletimizin sağ olsun ilk günden beri yanımızda. Bundan sonrası yargının işi" diye konuştu

YORUMLAR
500

Öğretmen, Aksaray, Okul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat! - Son Dakika


Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı Uyarılara aldırış etmeyen müşterinin telefon bataryası bomba gibi patladı         
11:32
Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak         
11:24
Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil         
11:20
Son Dakika: Merkez Bankası bugünkü dolar kurunu duyurdu! Son Dakika: Merkez Bankası bugünkü dolar kurunu duyurdu!         
11:12
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi Bakan Varank'ın hesabı bozuldu! Paylaşımından 2,5 saat sonra asgari ücret 26 dolar birden eridi         
17:20
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı! Ahırdan kuzuyu kapıp kaçan kurt neye uğradığını şaşırdı!         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29

Son Dakika Haberleri
11:27 Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat!
11:26 Aslıhan Doğan Turan, yurtdışından siyah tuvalet kağıdı getirtti
11:24 Aralık ayında 106 milyon TL'lik nakdi sosyal destek yapılacak
11:22 Sergen Yalçın: Öyle bir şey yok
11:21 Son Dakika: Merkez Bankası yeni sisteme ilişkin kur alış seviyelerini paylaştı: Dolar 11,67, euro 13,22
11:19 Rusya Devlet Başkanı Putin: Hz. Muhammed'e yönelik hakaret, sanat özgürlüğü değil
11:19 Ev almayı düşünenlere kötü haber! Konut kredileri dolar ve faiz indiriminden etkilenmedi
11:11 Son Dakika: Merkez Bankası bugünkü dolar kurunu duyurdu!
11:07 Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Kar bekliyorduk ama yalancı bahar geliyor! Hava sıcaklığı 14 dereceyi aşacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 11:37:39. #1.13#
SON DAKİKA: Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement