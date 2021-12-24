Dayakçı öğretmen kendisini bu sözlerle savundu: Bir-iki tokat! - Son Dakika

Türkiye'de günlerdir Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 5. sınıf öğrencisi S.T.K'nin matematik öğretmeni Ali Rıza Yücel tarafından tekme-tokat dövülmesini konuşuyor.

"PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞIM VAR" İDDİASI

Dayakçı öğretmene görevden el çektirilirken, hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Ali Rıza Yücel ifadesinde, "Psikolojik rahatsızlığım var. O nedenle ilaç kullanıyorum. O gün ilaç kullanmayı unutmuşum. Bana hırsız dedi ve küfür etti. Ben de kendimi kaybetmişim. 1-2 tokat attım zannettim. Görüntüleri izleyince bunu nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Olay nedeniyle üzgünüm" dedi.

BABA: EN AĞIR CEZAYI ALSIN

Baba Duran K. da, "Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Ne kadar çok ceza alırsa o kadar iyi olacak. Onun bir daha öğretmenlik yapmasını istemiyoruz. Biz ilk başta görüntüleri görünce bir iki tokat attı zannetmiştik. Hatta olabilir diye düşünmüştük. Ama görüntüleri izleyince şok geçirdik. Bu yapılanlar bir çocuğa değil büyük bir insana bile yapılmaz. Çocuğumun durumu iyiye gidiyor. Psikolojik destek almaya başladık. Devletimizin sağ olsun ilk günden beri yanımızda. Bundan sonrası yargının işi" diye konuştu