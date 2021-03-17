Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yiğit Savcı, yeni neslin iş yaşamında başarılı olabilmesi için eskilerin bir adım geriye çekilmesi gerektiğini ifade ederek, "Dijital dönüşüm aslında bir zihinsel dönüşümdür. Yani zihinsel dönüşümün altını çizdiğimiz vakit, yeni nesil girişimcilerin önünü açmaya başlıyor. " dedi.

Savcı, TÜRKONFED'in Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu SPARK iş birliği ve Katar Kalkınma Fonu finansal desteğiyle hayata geçirdiği proje kapsamında "Dayanıklı KOBİ'ler, Güçlü Yarınlar Buluşmaları"nın 2'ncisinde, "Dayanıklı KOBİ'ler, Güçlü Yarınlar" projesine ilişkin bilgi vererek iş yaşamında kuşaklararası bakış farklılıklarını değerlendirdi.

"Dayanıklı KOBİ'ler, Güçlü Yarınlar" projesi ile KOBİ'lerin doğal afetler ve salgınlar gibi sorunlar karşısında dayanıklılığını artırmayı amaçladıklarını belirten Savcı, "Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu SPARK iş birliği ve Katar Kalkınma Fonu'nun desteği ile ülkemizde faaliyet gösteren, 25 tane Türk şirketi ile 25 tane Suriye sermayeli KOBİ seçilecek. Bunlar 8 ay boyunca çeşitli eğitimlere tabi tutulacak. Suriyeli ve Türk KOBİ'lerin eşleştirilmeleriyle iş yapma kültürünü artıracak projemizde, koçluk toplantıları ile de mentorluk ve rehberlik hizmeti de vereceğiz. Projeye seçilen her KOBİ'mize ayrıca 30 bin TL olmak üzere, toplamda 1,5 milyon TL olacak şekilde bir kaynak aktaracağız." bilgilerini verdi.

"Bardağın boş tarafına değil, dolu tarafına konsantre olunması gerek"

Savcı, iş dünyasında fırsatların bin bir tane tonunun bulunduğunu ifade ederek, şu anda da dünyanın içinden geçtiği dönemin fırsatların etkin bir şekilde değerlendirilmesi için kritik önem taşıdığını kaydetti.

Savcı şöyle konuştu:

"Bu dönem çok kritik bir dönem ve rüzgar eserken yelkenler dolar ve dolayısıyla işler kolaydır ama rüzgar kesildiğinde asıl önemli kısmı başlar işin. Şimdi işler tıkırında giderken de ağırlıklı olarak insan kaynağı konusunda olmak üzere, odağında insan kaynağı meseleleri olmak üzere çok fazla sorunlara derinlemesine iş dünyası eğilmez. Zaten başarılı işletmelerde bu insan kaynağı ile uğraşan işletmelerdir. Yani onlar, odağına insan kaynağını alan işletmeler, her dönem başarılı olurlar aslında. Çünkü girişimciliğin aslında özü insan kaynağının ortaya koyduğu temel değerler. Şimdi burada korana döneminden geçiyoruz.

Kovid'in, pandeminin etkileri çok ciddi ve kriz içerisinde dünya ama ben bardağın boş tarafına değil, dolu tarafına konsantre olunması gerektiğini düşünenlerdenim. Girişimcilerin de her zaman böyle bakması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da yeni nesle 21. yüzyılın ortaya koyduğu yepyeni dinamiklere iyice bakması gerektiğini ve burada güçlü bir şekilde ortaya koyması gerektiğini söylemek gerektiğini düşünüyorum."

"Eski nesil yaklaşım yeni dünyanın dinamiklerine hiçbir pencere açamaz hale geliyor."

Savcı, günümüzde yeni neslin ortaya koyduğu yepyeni dijital beğenilerle eskiye dair alışkanlıkların silindiğini belirterek, ticaret siteleri ve birçok platformda yaşanan dönüşümü işaret etti.

Türkiye'nin inovatif şirketi Getir'in Londra'ya açılarak Türkiye'nin gururu olduğunu hatırlatan Savcı, "Bu ve benzer girişimler çok çok önemli, yapmaya başladı tüm dünyada ve bununda ben artacağını düşünüyorum. Tabii bir de benim dikkati çekmek istediğim konu, modern tıp ilerledikçe aslında biz insan ömrünü uzatıyoruz. İnsan ömrünü uzattıkça da şirketlerin içinde beraber birçok nesli çalıştırmaya başladık.

Yani, 65 yaşındaki bir patron, 25 yaşındaki oğluyla bambaşka bir dinamikle, dünyanın içinden geçtiği bambaşka bir dinamikle şirketini yönetmeye devam etmek zorunda kalıyor ve eskinin o güçlü liderlik tipi maalesef hiçbir katkı sağlamaz durumda. Maalesef diyorum, çünkü eski nesil yaklaşım yeni dünyanın dinamiklerine hiçbir pencere açamaz hale geliyor." diye konuştu.

Savcı, ENKA'nın merhum sahibi Şarık Tara'nın çok genç bir yaşında şirketini oğluna devrettiğini anımsatarak, oğlunun da şimdi kendi oğluna devrettiğini söyledi.

"Koltuk bırakma kültürünün" altını çizmek istediğini belirten Savcı, "Yeni neslin yeni iş alanları bırakabilmesi için önündeki eski neslin koyduğu zihin setinin birazcık dönüşmesi lazım. Çünkü dijital dönüşüm aslında bir zihinsel dönüşümdür. Yani zihinsel dönüşümün altını çizdiğimiz vakit, yeni nesil girişimcilerin önünü açmaya başlıyor. Eski nesil dinamiklerle işleyen iş dünyası ki, ağır sanayinin birçoğu hala eski dinamiklerle işliyor. Bunların içerisinden yeni iş fırsatlarının çıkabilmesi için orada bir zihinsel dönüşüme, bana göre de koltukları bırakmaya ihtiyaç var." değerlendirmesini yaptı.

"Ülkenin önünün açabilmek için zihniyeti dönüştürmek zorundayız"

Savcı, genç kuşağın hatırı sayılır başarılar elde edebilmesi için eski kuşağın biraz fırsat eşitliği oluşturması gerektiğini yineleyerek, "Yeniyi eskinin içinden inşa etmek bir Rönesans'tır. Dolayısıyla da biz 21. yüzyılda artık yeniyi eskinin içinden inşa edebilecek bir Rönesans'ı yaratmaya çaba göstermeliyiz ve burada da yeni iş alanlarının önünün açılmasını sağlayabilmek için de tutucu fikirleri bırakmalıyız. O tutucu fikirlerin ortaya koyduğu 'Güçlü liderlik' figürlerinin, birazcık daha yeni ile etkileşen bir liderlik anlayışına dönmesi gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKONFED olarak, sivil toplum olarak bütün Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilebilmesi için STK'ların bir inkübasyon merkezi gibi çalışması gerektiğine inandıklarını aktaran Savcı, şöyle devam etti:

"Ülkenin önünün açabilmek için zihniyeti dönüştürmek zorundayız ve bu da çok ciddi katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Sonuç olarak da, yeni nesil arkadaşlarında aslında bu dönemde farklı düşüncelere kapılmaması gerekli, eski ile onlar da eskileşmek zorunda. Zaten yeni ile eskinin yaratabileceği Rönesans buradadır.

Bugün Avrupa'da herhangi bir şehrine gittiğinizde binaların çok ciddi bir şekilde renove edildiğini görürsünüz. Çok güçlü yapılar içinde belki müzeler, barındırarak yeniden toplumun hizmetine sunulmuş durumda. Aynı şekilde iş dünyasında da eski nesil girişimciler ve yeni nesil girişimciler, yeni iş alanlarını beraber el ele oluşturmalılar ve bunun büyük bir fırsat olduğunu da düşünüyorum."

Toplantıda Joaan App Üst Yöneticisi (CEO) Mojahed Akil ve Webrazzi Kurucusu Arda Kutsal da dijital dönüşüme ilişkin fikirlerini paylaştı.