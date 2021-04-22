"Dayanıklı Kobi'ler Güçlü Yarınlar" projesi - Son Dakika

"Dayanıklı Kobi'ler Güçlü Yarınlar" projesi

22.04.2021 16:09

İş dünyasında birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi, Türkiye ve Suriye sermayeli KOBİ'lerin dayanıklılıklarının artırılması hedefiyle Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED), Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu SPARK iş birliği ile hayata geçirdiği "Dayanıklı...

İş dünyasında birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi, Türkiye ve Suriye sermayeli KOBİ'lerin dayanıklılıklarının artırılması hedefiyle Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED), Hollanda merkezli sivil toplum kuruluşu SPARK iş birliği ile hayata geçirdiği "Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar" projesi kapsamında yapılan webinar serisinin dördüncü buluşması, "Girişimcilik ve Finans Dünyasında Dijitalleşme" temasıyla düzenlendi.

TÜRKONFED'den yapılan açıklamaya göre, Haber Spikeri Seda Öğretir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinliğe, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reyhan Aktar, Momento Kurucu ve CEO'su Zeynep Dağlı Kastro, Payfull Online Tahsilat Çözümleri Kurucu Ortağı Mohammed Alabed ve Eko Group Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Süzer katılım gösterdi.

"Bilim ve Ar-Ge teşvikleri ile dijitalleşme maliyetleri düşürülebilir"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Reyhan Aktar, salgınla birlikte yaşanan sıkıntıların, bilginin en hızlı şekilde yayılımını sağlayan dijitalleşme ile aşılabileceğini söyledi.

KOBİ'lerin pandemiden önce dijitalleşme alanında daha yavaş ilerlediklerini hatırlatan Aktar, şunları kaydetti:

"Pandemi ile birlikte ticarette yeni bir döneme girdik. Pazarlamada, satışta 7/24 aktif olunan bir ticaret politikasından bahsediyoruz. Sosyal medya artık yalnızca sosyalleşmek için değil pazarlama ve ticaretin yayılımı için de çok önemli bir kanal. KOBİ'lerin dijitalleşme sürecini ertelemelerindeki en önemli faktör maliyet.Bugün dünya genelinde verilen teşviklerin hepsi, ülkelerin ilerlemek istedikleri yolu belirledikleri Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikaları üzerinden geliştiriliyor. Biz de bilime, Ar-Ge'ye önem verir, üniversitelerin, özel sektörün bu alanlarda gelişimine kaynak aktarabilirsek, ülkemiz bu alanlarda ilerleyecektir. Bu da KOBİ'lerin maliyet gerekçesiyle kaçındıkları yatırımları çok daha düşük maliyetlerle yapmalarına olanak tanıyacaktır."

"Dijitalleşmedeki trend ödüllendirme için de geçerli"

Sadakat ve ödüllendirme sistemi Momento'nun Kurucusu ve CEO'su Zeynep Dağlı Kastro, salgın ile birlikte hız kazanan dijitalleşmenin ödüllendirme için de geçerli olduğunu belirterek, "İçinde yaşadığımız dünya, dijitalleşmenin de hız kazanmasıyla çok hızlı bir şekilde değişiyor ve gelişiyor. Biz de teknoloji tabanlı, inovatif çözüm önerileri geliştirme hedefiyle kendimizi ve çalıştığımız firmaları sürekli bir adım daha öteye taşıyabilmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz." dedi.

Payfull Online Tahsilat Çözümleri Kurucu Ortağı Mohammed Alabed ise finansal sistemdeki karmaşık süreçlerin, teknoloji sihrinin eklenmesiyle birlikte daha hızlı, kolay ve dijital bir sisteme evrildiğini ifade etti.

Fintech sektörüne girmeyi hedefleyenlere önerilerde bulunan Alabed, "Fintech sektörüne girilmeden önce düzenleme, finansman, ekosistem, pazar ve bilgiyi kapsayan beş faktörün kontrol edilmesi gerekiyor. Fintech sistemi hem B2B hem de B2C çözümü. Türkiye'den ve özellikle genç kuşaklardan bahsediyorsak, fintech sistemlerine olan güven sorununu aştığımızı görüyoruz. Ancak söz konusu B2B çözümler olduğunda, müşterilerin güvenini kazanmak ve onlara mükemmel bir deneyim sunmak için önümüzde uzun bir yol var." değerlendirmesinde bulundu.

Fintech'lerin, klasik bankacılık sisteminde yer almayan çözümler sunarak KOBİ'ler için avantaj sağladığına dikkati çeken Eko Group Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Süzer ise "Fintech girişimlerinin finansal analiz, ödeme altyapısı ve muhasebe gibi alanlarda sunduğu uçtan uca çözümler, KOBİ'lerin çevik, hızlı ve dinamik bir yapıya kavuşması için gerekli olan teknik altyapıyı tetikliyor. Özellikle inovatif iş fikirleriyle hareket eden markalar, fintech girişimlerinin çözümleri ile çok kısa sürelerde kendilerini geliştirerek ciddi kazanımlar elde edebiliyor." dedi.

"Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar Buluşmaları"nın son iki etkinliği; 5 ve 18 Mayıs tarihlerinde farklı temalarla düzenlenecek. Çevrim içi etkinlikler, www.dkgy.org adresi üzerinden takip edilebilecek.

Her bir katılımcı firmaya 30 bin TL olmak üzere toplam 1,5 milyon TL fon

Türkiye ve Suriye sermayeli KOBİ"ler arasında birlikte çalışma kültürünü geliştirmeyi hedefleyen "Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar" projesi ile KOBİ'lerin afet ve pandemi gibi krizlere karşı dayanıklılıklarının artırılmasına, dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesine, sosyal bütünlük sağlanmasına, ekonomik kapsayıcılığı artırılmasına ve iş gücü kaybının önlenmesine katkı sunulması da amaçlanıyor.

25 Türkiye, 25 Suriye sermayeli olmak üzere toplam 50 KOBİ'nin katıldığı proje; eğitim, webinar, eşleştirme ve koçluk toplantıları olmak üzere dört ana faaliyet alanı üzerinden gerçekleştiriliyor. Katar Kalkınma Fonu - Qatar Fund For Development (QFFD) tarafından finanse edilen sekiz ay süreli proje kapsamında ayrıca, her bir katılımcı firmaya 30 bin TL olmak üzere toplam 1,5 milyon TL fon sağlanacak. Fon, dijital dönüşüm süreçlerinin iyileştirilmesi ve projenin eğitim süreçlerinde belirlenen altyapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla kullanılacak.

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türkonfed, Türkiye, Suriye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Dayanıklı Kobi'ler Güçlü Yarınlar' projesi - Son Dakika Ekonomi


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