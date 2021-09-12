Üye Girişi
Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar projesi sona erdi - Son Dakika

Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar projesi sona erdi

12.09.2021 11:48
Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar projesi sona erdi, System.String[]

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunun (TÜRKONFED), merkezi Hollanda'da bulunan sivil toplum kuruluşu SPARK iş birliği ile hayata geçirdiği, Katar Kalkınma Fonu'nun finansman sağladığı "Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar" projesi, düzenlenen "Demoday" etkinliği ile sona...

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunun (TÜRKONFED), merkezi Hollanda'da bulunan sivil toplum kuruluşu SPARK iş birliği ile hayata geçirdiği, Katar Kalkınma Fonu'nun finansman sağladığı "Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar" projesi, düzenlenen "Demoday" etkinliği ile sona erdi

TÜRKONFED açıklamasına göre, projede, iş dünyasında birlikte çalışma kültürünün geliştirilmesi ile Türk ve Suriye sermayeli KOBİ'lerin dayanıklılığının artırılması hedeflendi.

Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar Projesi'ne başvuran 130 KOBİ arasından 28'i Suriye sermayeli, 29'u Türk sermayeli işletme olmak üzere 57 firma projeye kabul edildi. Bu firmaların 45'i, yüzde 80 katılım şartını tamamlayarak program kapsamında hibe desteğinden faydalanma hakkı kazandı. 30'ar bin liralık destek, büyüme hedefleri ve yapılan analizler çerçevesinde katılımcı şirketlerin belirlenen dijital altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak.

9 ay süren proje faaliyetleri kapsamında ilk etapta eğitim ve koçluk modüllerinin oluşturulması için İhtiyaç Analizi Raporu çıkarıldı. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından bir eğitim müfredatı hazırlandı. İnsan kaynakları, dijital teknolojiler, süreç geliştirme, finansal risk yönetimi, dış ticaret, markalaşma, e-ticaret gibi konuların da yer aldığı 6 modülden oluşan 14 eğitim seansında toplam 42 saat eğitim verildi.

Ulusal ve uluslararası fonlar için proje yazımı, ticaret hukuku ve gümrük düzenlemeleri, bürokratik Türkçe, stres ve risk yönetimi, marka yönetimi, e-ticaret, liderlik ve etkin yönetim ile dijital dönüşüm olmak üzere 8 ayrı başlıkta verilen grup ve bire bir koçlukların süresi de 952 saati buldu. Böylece eğitim ve koçlukların toplam süresi 994 saate ulaştı.

Proje kapsamında düzenlenen webinar'lar ise katılımcıların yanı sıra genel erişime açık olarak gerçekleştirildi. Dijitalleşmenin iş süreçlerine etkisinin farklı yönlerden ele alındığı webinar'lar ile toplamda 1.071 kişiye ulaşıldı.

Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar Projesi'nin kapanışı, düzenlenen Demoday etkinliği ile yapıldı. 3 gün süren etkinlikte katılımcılara sunum hazırlama eğitimi verildi ve çeşitli atölye etkinlikleri yapıldı. Bu süreçte hazırlanan sunumlar, Demoday'in son gününde çevrim içi olarak jüri karşısında anlatıldı.

Değerlendirmenin ardından ilk 4'e giren Digitatip, GÖZDE ÖNCÜER, Lemur Store ve Audteye Yapay Zeka teknolojik ürünler ile ödüllendirilirken, en yüksek puanı SaaS Uzaktan Eğitim Platformu üzerine faaliyet gösteren Digitatip aldı.

"Türk ve Suriye sermayeli KOBİ'lerimizin bir arada çalışması iş dünyamız için örnek teşkil ediyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar projesini, KOBİ'lerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dünya, ikiz dönüşüm olarak da adlandırılan dijital ve yeşil dönüşüm kapsamında yeni bir küresel sisteme doğru evriliyor. Bu değişimi doğru okuyan, adaptasyon yeteneği yüksek, inovasyona ağırlık veren ülkeler ve şirketler rekabet avantajı yakalıyor. Biz de bu proje için yola çıkarken KOBİ'lerin afet ve pandemi gibi krizlere karşı dayanıklılıklarını artırmayı, dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeyi, sosyal bütünlüğe, ekonomik kapsayıcılığa ve iş gücü kaybının önlenmesine katkı sunmayı amaçladık. Geldiğimiz noktada katılımcı KOBİ'lerimizde bu alanlarda ciddi bir farkındalık oluştuğunu gözlemliyoruz. Bununla birlikte Türk ve Suriye sermayeli KOBİ'lerimizin bir arada çalışması, iş birlikleri geliştirmesi de iş dünyamız için örnek teşkil ediyor."

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, İş Dünyası, Hollanda, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar projesi sona erdi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek 13:09 Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı 12:37 Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü 12:29 İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü
Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı 12:11 Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası 11:53 Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi 11:12 İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi 10:24 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı 09:13 Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
13:15 Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı
13:09 Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek
12:46 Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.
12:36 Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı
12:36 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı
12:28 İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü
12:26 Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı
12:11 Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı
11:59 Son Dakika! Dubai merkezli Aramex, Türkiye'nin dev firmalarından MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yapıldığını doğruladı
11:52 Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası
Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı         
13:16
Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.         
12:47
11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı         
12:36
Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı         
12:26
Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler         
12:03
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi         
10:54
Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile         
10:04
Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti         
08:58
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular         
21:48
Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış         
20:08
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 13:22:02. #1.12#
SON DAKİKA: Dayanıklı KOBİ'ler Güçlü Yarınlar projesi sona erdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement