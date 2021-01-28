Dayanıklı ve hızlı iyileştiren borlu implant çalışması - Son Dakika

ERZURUM Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent Genel Müdürü ve Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Çelik, bor ve grafen maddesi kullanılarak, çene yapısına kısa sürede uyum sağlayıp iyileştiren, daha dayanıklı implant projesi hazırladı. TÜBİTAK destekli projenin, 18 ayda tamamlanmasıyla üretime geçilmesi planlanıyor.

ATA Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ayhan Çelik, üniversite- sanayi iş birliği çerçevesinde Trabzon'da medikal firmayla yeni nesil implant üretimi için proje hazırladı. 'Yeni Nesil Dental İmplantların Üretimi: Yüzey Özellikleri İyileştirilmiş, Islanabilirliği-Osseointegrasyonu Yüksek ve Biyouyumlu Dental İmplantlar' projesi TÜBİTAK'tan destek aldı. Mühendislik fakültesi laboratuvarında çalışmaya başlayan Prof. Dr. Çelik, çabuk iyileşen, çene yapısına hemen uyum sağlayan ve daha dayanıklı implantın prototipini üretti. Üretim safhasına geçmek için çalışmaların devam ettiğini belirten Çelik, diş hekimliği alanı için hazırlanan proje ile üretilecek yeni nesil dental implantların hastaya uygulanması halinde tedavi sürecinin daha hızlı tamamlanacağını söyledi.

'İYİLEŞME SÜRESİNİ KISALTACAĞIZ'Üniversite- sanayi iş birliği kapsamında projeyi hazırladıklarını söyleyen Prof. Dr. Çelik, "Amacımız, implant malzeme hastaya takıldığı zaman yapısal ve fonksiyonel olarak diş ile implantın bütünleşmesidir. Bunu etkiyen faktörler vardır. Birincisi diş hekiminin mahareti, tecrübesi; ikincisi hastaya bağlı olarak sigara ya da alkol alıp almaması, günlük yaşantısı, sağlık durumu; üçüncü olarak da dişin kendisine bağlı yani oradaki kemik yapının dokunun yapısı, yaşı cinsiyeti. Dördüncü olarak implantın kendisine bağlıdır. İmplantın montesiyle başlayan iyileşme süreci 3 ile 6 ay arasında sürmektedir. Bu süreç ne kadar kısa olursa hasta daha erken zamanda sağlığına kavuşabilir. Amacımız, iyileşme sürecini kısaltmak için çeşitli işlemler yapmaktır. Bu konuda kumlama, kaplama gibi işlemler yapılıyor. Bizim burada yapacağımız anodizasyon işlemidir. Onun içine bor ve grafen ilave ederek sülfirik asit içinde çeşitli parametreleri değiştirerek iyileşme sürecini kısaltmak istiyoruz. Burada elde edeceğimiz olay ıslanabilirlik yani hidrofilik bir sistem elde etmek istiyoruz. Bunun yanında da aşınmaya dayanıklı bir yapı elde edeceğiz" diye konuştu. Yeni nesil dental implantların üretimi için araştırmaların devam edeceğini belirten Prof. Dr. Çelik, aşınma, biyouyumluluk deneyleri ile sertlik ya da hidrofobik olup olmadığıyla ilgili denemeler de yapacaklarını bildirdi. Şimdiye kadar yaptıkları çalışmalarda çok başarılı sonuçlar aldıklarını vurgulayan Çelik, 18 ay sürecek çalışmanın sonunda hazırlayacakları sistemi Trabzon'daki proje ortakları olan firmaya da kuracaklarını kaydetti. 'İYİLEŞME SÜRECİ PROJENİN ARDINDAN BELİRLENECEK'

İlk defa implantta bor ve grafen maddesi kullanacaklarını dile getiren Prof. Dr. Çelik, implantta 3- 6 ay olan iyileşme sürecinin yeni nesil implantlar sayesinde daha da kısalacağını vurguladı. Çelik, "Biz bor ve grafeni ilk defa kullanacağımız implantta porozlu bir yüzey elde ederek iyileşme sürecini hızlandıracağız. Bu konudaki ilk denemelerde çok başarılı olduk. İyileşme süreciyle ilgili sürenin ne kadar olacağı 18 aylık proje sürecinin ardından belli olacak. Süreyi daha net o zaman söyleyebiliriz. İlk defa bizim uygulayacağımız yüzey işlemi ile implantın mukavemet özellikleri de artacak. İmplantların kırılma ya da aşınma süresi de bu şekilde artacak yani yeni uygulamayla implantın ömrünü daha da artırabiliriz" dedi.