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Dayanıklılığı ve lezzetiyle öne çıkan Söğüt domatesine talep artıyor - Son Dakika

Dayanıklılığı ve lezzetiyle öne çıkan Söğüt domatesine talep artıyor

15.09.2021 12:49
Dayanıklılığı ve lezzetiyle öne çıkan Söğüt domatesine talep artıyor, System.String[]

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde üretilen örtü altı domates, başta Balkanlar olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde üretilen örtü altı domates, başta Balkanlar olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Antalya gibi kıyı kesimlerde yaptıkları seracılığı 2000'li yıllarda 1400 rakımlı beldelerine taşıyan Söğütlü üreticiler, beldede 8 bin dekarlık sera alanında yılda yaklaşık 120 bin ton örtü altı domates üretiyor.

Antalya ve Fethiye kara yolu kavşak noktasında bulunan belde, domates sezonunda aldığı mevsimsel işçi sayısıyla nüfusunu 3'e katlıyor. Beldede gece gündüz arasındaki sıcaklık farkının fazla olmasından dolayı raf ömrü uzun, dayanıklı, aroması ve lezzetiyle öne çıkan yayla domatesi, yurt içi ve yurt dışı pazarda ilgi görüyor.

Yaklaşık 4 ay süren hasat döneminde taleplere yetişemeyen Söğütlü çiftçinin ürettiği domatesin büyük bölümü Rusya ile Balkan ve Arap ülkelerine ihraç ediliyor.

İhracat her geçen yıl artıyor

Söğüt Örtüaltı Sebze Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Cengiz Gencer, AA muhabirine, Burdur bölgesinin en büyük haline sahip olduklarını, halde faaliyet gösteren 45-46 firmanın yüklü miktarda ihracat yaptığını söyledi.

İhracatın bu yıl geçen yıla nazaran 3 kat daha fazla olduğuna dikkati çeken Gencer, dış piyasadaki tüketicinin de Söğüt domatesinin lezzetine alıştığını kaydetti.

Söğüt domatesinin coğrafi işaret tescil belgesini almak için belediyenin çalışma başlattığına değinen Gencer, Edirne'den Kars'a tüm Türkiye'de söğüt domatesinin talep gördüğünü bildirdi.

Gencer, üreticiler birliği olarak da ürünün marka değerini artırmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Domatesimiz bambus arısıyla dölleniyor, hormonsuz, doğal ve organik yetiştiriyoruz. Kesinlikle meyveye geçen, kimyasal, ruhsatsız ilaç kullanmıyoruz. Sadece Tarım ve Orman Bakanlığının izin verdiği, domates fidesini hastalıktan koruyan, ağacı sağlıklı tutan ilaç kullanıyoruz. Geçmiş dönemlere göre maliyetlerimiz de oldukça çok arttı ancak yetkililere teşekkür ediyoruz. İhracatın önünün açılmasıyla çiftçimizin yüzü gülmeye başladı. Domatesin piyasası şu anda kilogramı 4 lira. Kaliteyi bozmamaya çalışıyoruz. Tüketiciler gönül rahatlığıyla Söğüt domatesini yiyebilirler."

"Talep çok yoğun, siparişlere yetişemiyoruz"

İhracatçı Süleyman Sülekoğlu da Söğüt beldesinden 8-10 ülkeye domates ihraç ettiklerini belirterek, "Şu anda talep gayet iyi, bir şikayetimiz yok. Ekimin 20'sine kadar ihracatımız sürecek. Ukrayna, Moldova, Yunanistan, Kosova, Bosna Hersek, Bulgaristan gibi birçok ülkeye domates gönderiyoruz. Söğüt domatesinin kalitesi ihracatçıları buraya çekiyor. Talep çok yoğun, siparişlere yetişemiyoruz. Üretimin yarısından fazlasını ihraç ediyoruz." bilgisini veridi.

Tüccar Volkan Yıldız, Söğüt domatesinin kalitesinden memnun olduklarını, üreticilerin ürününü zamanında topladıktan sonra ihracatta sorun yaşanmayacağını söyledi.

40 yıldır çiftçilikle uğraşan Mustafa Öztürk ise "Yaylaların yaylası Söğüt'te domatesimizin tadı ve aroması bir başka oluyor. Seranın içinde gündüz 35 derece, gece ise 5 derece sıcaklık var. Bu sıcaklık farkı domatesimize dayanıklılık ve aroma veriyor. İhracat olunca bizim de yüzümüz gülmeye başladı." dedi.

Dayanıklılığı ve lezzetiyle öne çıkan Söğüt domatesine talep artıyor
Dayanıklılığı ve lezzetiyle öne çıkan Söğüt domatesine talep artıyor
Dayanıklılığı ve lezzetiyle öne çıkan Söğüt domatesine talep artıyor
Dayanıklılığı ve lezzetiyle öne çıkan Söğüt domatesine talep artıyor
Dayanıklılığı ve lezzetiyle öne çıkan Söğüt domatesine talep artıyor

Domates, Çavdır, Burdur, Söğüt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dayanıklılığı ve lezzetiyle öne çıkan Söğüt domatesine talep artıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dayanıklılığı ve lezzetiyle öne çıkan Söğüt domatesine talep artıyor - Son Dakika
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