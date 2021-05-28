Dayanışma ağı 'askıda fatura' - Son Dakika

Başkan Ergin, ekonomik sıkıntı yaşayan Ayvalıklıların ödeyemediği su ve elektrikfaturalarının bundan böyleimkanı olan hemşehrileri tarafından ödeneceğini söyledi. Belediye başkanı Ergin, Ayvalıklılara çağrı yaparak şunları söyledi:

"Tüm Ayvalıklıları imkanları ölçüsünde "askıda fatura" kampanyasına destek vermeye çağırıyorum. Bu dayanışma kenetlenmemizi sağlayacak, ayakta tutacak. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Pandemi sürecinde çok insan ihtiyaçlı duruma düştü. Bu günleri de birlikte aşacağız. Bu dönemde işini, aşını, gelirini kaybeden, ekonomik zorluklarla mücadele eden kesimlere en başından beri destek oluyoruz. Belediye mülklerindeki kiracılarımızdan kira ve ecrimisil almadık. Esnaftan işgaliye istenmedi. Zor günler kenetlenerekböyle aşılacak. Zor koşullarda yaşam mücadelesi veren hemşehrilerimizin yanlarında olduk, olmaya devam ediyoruz. Ekonomik gücü olan Ayvalıklı hemşehrilerimiz,bizi çıktığımız bu yolda hiç yalnız bırakmayacağından eminim."

ASKIDA FATURA ÖDEMEK İSTEYEN BAĞIŞÇI NE YAPACAK?

Bağışçımız, Ayvalık Belediyesi'nin www.ayvalik.bel.tr sayfasından veya zorgundedeyaninizdayiz.ayvalik.bel.tr adresinden giriş yapacak. Açılan sayfada "askıda fatura" ödeyin bölümünden listelenen faturalardan istediğini seçecek. "hemen öde" butonunu tıklayacak. Açılan sayfada ödeme yapan, kişisel bilgilerini dolduracak. Kurumlarca kesilmiş elektrik veya su bedellerinin tümü, diğer faturalar da ise 350 Türk Lirasına kadar ödeme yapmak istediği fatura tutarını girerek, açık rıza metnini onaylayacak. Son olarak faturayı ödemek için tekrar tıklaması yeterli olacak.