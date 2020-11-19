Dayanışma kampanyasında kira desteği 38 milyonu aştı - Son Dakika

Dayanışma kampanyasında kira desteği 38 milyonu aştı

19.11.2020 13:06
Dayanışma kampanyasında kira desteği 38 milyonu aştı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedeler için başlattığı dayanışma kampanyası sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremzedeler için başlattığı dayanışma kampanyası sürüyor. "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası kapsamında kira desteği 38 milyon 89 bine ulaştı. Halkın Bakkalı ve Biz İzmir dijital platformu üzerinden satın alınan destek paketlerindeki toplam tutar ise 21 milyonu geçti.

İzmir depreminin ardından depremzedeleri ve onlara destek olmak isteyenleri buluşturan "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası kapsamında taahhüt edilen kira desteği tutarı 38 milyon 89 bine ulaştı. 4 bin 243 destekçi tarafından deprem mağduru ailelere toplamda 13 milyon 870 bin TL ödeme yapıldı. Kampanya kapsamında depremzedelere kapılarını açmak için bildirilen daire sayısı da 219'a ulaştı.

Aileler sıcak bir yuvaya kavuşuyor

Büyükşehirin Uzundere'de bir yıl boyunca ücretsiz olarak depremzedelerin kullanıma sunduğu konutlara yerleşen aile sayısı 20'ye ulaştı. Önümüzdeki hafta içinde bir bloktaki 56 dairenin dolması öngörülüyor. Büyükşehir, Uzundere'de inşaatı biten dört bloktaki 224 konutu deprem mağdurlarına açmıştı. İhtiyaç duyulabilecek tüm ev eşyalarının bulunduğu konutlarda oturanlar, bir yılın sonunda evden ayrıldıklarında eşyaların tamamını alabilecek.

Büyükşehir tarafından 380 odası depremzedelere açılan, geçmişte Hilton oteller zincirinin işlettiği ve sözleşmesi bitince boşalttığı 5 yıldızlı otel binasına yerleşen aile sayısı da 21 oldu. Toplamda 30 odanın deprem mağdurları tarafından kullanıldığı binada üç öğün yemek servisi de yapılıyor.

21 milyonu geçti

Halkın Bakkalı ve Biz İzmir dijital platformu üzerinden yardımseverler tarafından satın alınan destek paketlerinin dağıtımı da sürüyor. Bugüne kadar 138 bin 241 hijyen paketi, 184 bin 668 sıcak yemek paketi, 118 bin 766 gıda paketi, 9 bin 368 uyku tulumu, 293 yatak ve baza paketi, 73 buzdolabı, 50 çamaşır makinesi, 100 set üstü ocak, 55 elektrik süpürgesi bağışı alındı. Dayanışma kampanyasına verilen destek miktarı ise 21 milyonu geçti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer orta hasarlı bina sahipleri için belediye bütçesinden toplam 30 milyon lira aktarılacağını açıklamıştı. - İZMİR

Dayanışma kampanyasında kira desteği 38 milyonu aştı

Uzundere, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dayanışma kampanyasında kira desteği 38 milyonu aştı - Son Dakika


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