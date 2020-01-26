Dayanışma kamyonu Buca'dan Elazığ'a yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dayanışma kamyonu Buca'dan Elazığ'a yola çıktı - Son Dakika

Dayanışma kamyonu Buca'dan Elazığ'a yola çıktı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yardım için seferber olan Buca Belediyesi, afet bölgesine ilk etapta gıda, hijyen malzemesi ve bot yardımlarını yola çıkardı.

Dayanışma kamyonu Buca'dan Elazığ'a yola çıktı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yardım için seferber olan Buca Belediyesi, afet bölgesine ilk etapta gıda, hijyen malzemesi ve bot yardımlarını yola çıkardı. Aynı zamanda Buca'dan memleketleri Elazığ ya da Malatya'ya gitmek isteyen öğrencilere ulaşım ücreti desteğinde bulunulacağı duyuruldu.


Depremin kış aylarında meydana gelmesinden dolayı afetzedelerin mağduriyetinin artması tüm Türkiye'yi olduğu gibi Buca'yı da yardım için teyakkuza geçirdi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın depremin meydana geldiği saatlerden itibaren oluşturduğu özel ekip, AFAD'la iletişime geçerek ihtiyaçları yetkililerden öğrendi, teminini sağladı. İlk etapta gıda, bot, çocuk bezi gibi yardımlar için bir aracı yola çıkarmaya hazır hale getiren Buca Belediyesi yetkilileri, ikinci ve üçüncü etap ihtiyaçları da takip etmeye devam ediyor.


"Türkiye'nin başı sağ olsun"


Akşam saatlerinden itibaren ilgili birimlerle koordineli olarak titiz bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Öncelikle hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarının başı sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Yaralılara da acil şifa diliyorum. Biz de bu afetten kalan yaraları sarmak için insani görevimizi yerine getirmeye çalışıyor, ihtiyaca göre yardım için özel gayret sarf ediyoruz. Gözümüz kulağımız enkaz altında yürütülen çalışmalarda" dedi.


Öğrencilere memleket ulaşımı


"Buca Belediyesi olarak memleketleri Elazığ ya da Malatya'ya gitmek isteyen öğrenci kardeşlerimizin ulaşım ücretlerini Buca Belediyesi olarak biz karşılamak istiyoruz" diyen Kılıç, sosyal medya hesaplarından duyurulan 0232 439 10 10 nolu numarayla iletişime geçilebileceğini söyledi.


Bucalıların duyarlılığına teşekkür


Öte yandan, depremin meydana geldiği saatlerden itibaren sosyal medyada Bucalıların Elazığ ve çevresindeki deprem için kenetlendiğini, pek çok hemşehrisinin kışlık kıyafet başta olmak üzere pek çok yardım için seferber olduğunu belirten Kılıç, "Bütün hemşehrilerimize çok teşekkür ederim. Yazılan dayanışma mesajları karşısında duygulanmamak elde değil. Bizler bölgede profesyonel yardım ve kurtarma görevi üstlenen birimlerle sürekli temas halindeyiz. Bu yüzden ilk etap yardımlarımız belediyemiz bünyesinde karşılandı. İhtiyaç duyulursa daha sonraki çalışmalarımız için duyuru da yaparız" diye konuştu. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 10:26 Kaynak: İHA
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