Dayanışmanın en güzel örneği "Halk Market" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dayanışmanın en güzel örneği 'Halk Market' - Son Dakika

Dayanışmanın en güzel örneği "Halk Market"

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesinin sosyal belediyecilik uygulamalarına yepyeni bir boyut kazandırdığı "Halk Market", çalışmalarına devam ediyor.

Dayanışmanın en güzel örneği

Odunpazarı Belediyesinin sosyal belediyecilik uygulamalarına yepyeni bir boyut kazandırdığı "Halk Market", çalışmalarına devam ediyor.


İnsana değer veren projelerle ön plana çıkan Odunpazarı Belediyesi, Halk Market ile Türkiye'ye örnek olmayı sürdürüyor. Market formatında olan Halk Market, belediyeye bağış olarak verilen gıda, temizlik ve giyim maddelerini niteliklerine uygun koşullarda depoluyor. Halk Kart sahibi ihtiyaç sahipleri de Halk Market'e giderek ücretsiz olarak ihtiyaçlarını karşılıyor.


"Yoksullukla Mücadele Günü" olan 17 Ekim 2015 tarihinde açılan Halk Market'ten bugüne kadar ihtiyacı olan birçok vatandaş yararlandı. Halk Market'te 120 farklı kalemde gıda ürünü, 40 farklı kalemde ise temizlik ürünü bulunuyor. Yardımı yapılan bu kıyafetlerin yüzde 100'ünü ise yapılan bağışlar oluşturuyor. İhtiyaç sahiplerinin Halk Market'ten faydalanabilmeleri için Halk Kart sahibi olmaları gerekiyor. Halk Kart ise yine Halk Market yetkililerinin önemli kriterlerle belirlediği kişilere veriliyor. Alışveriş limitleri "Halk Kart"a tanımlanırken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar kartlarına yüklenen miktar doğrultusunda piyasadan çok düşük fiyatlara alışveriş yapabiliyor. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:10 Kaynak: İHA
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