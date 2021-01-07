Dayanışmanın en güzel örneği "Halk Market" 2,5 milyon lira yardımda bulundu - Son Dakika

Dayanışmanın en güzel örneği "Halk Market" 2,5 milyon lira yardımda bulundu

07.01.2021 12:32
Dayanışmanın en güzel örneği

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamalarına yepyeni bir boyut kazandırdığı "Halk Market", kurulduğu günden bugüne kadar geçen sürede binlerce ihtiyaç sahibinin imdadına yetişti.

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal belediyecilik uygulamalarına yepyeni bir boyut kazandırdığı "Halk Market", kurulduğu günden bugüne kadar geçen sürede binlerce ihtiyaç sahibinin imdadına yetişti. Pandemi döneminde de çalışmalarını aksatmadan sürdüren Halk Market, daha çok ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için yardım sever vatandaşların yardımlarını bekliyor.

İnsana değer veren projelerle ön plana çıkan Odunpazarı Belediyesi, Halk Market ile Türkiye'ye örnek olmayı sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi göndermiyor. Bunun yerine vatandaşların ihtiyaç duydukları ürünleri kendileri seçebilmesine olanak sağlıyor. Market formatında olan Halk Market, belediyeye bağış olarak verilen gıda, temizlik ve giyim maddelerini niteliklerine uygun koşullarda depoluyor. Halk Kart sahibi ihtiyaç sahipleri de Halk Market'e giderek ücretsiz olarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

Bugüne kadar 2,5 milyon Türk lirasının üzerinde yardımda bulundu

"Yoksullukla Mücadele Günü" olan 17 Ekim 2015 tarihinde açılan Halk Market, kurulduğu günden bugüne kadar 2,5 milyon Türk Lirasının üzerinde yardımda bulundu. Bugüne kadar Halk Market'e 2980 hane başvurdu. Yapılan değerlendirme ve tespit çalışmalarının ardından 1748 hane her ay düzenli olarak Halk Market'ten yararlandı. Yapılan bu yardımların yüzde 40'nı bağışlar oluşturuyor. Halk Markette 82 farklı kalemde gıda ürünü, 53 farklı kalemde ise temizlik ürünü bulunuyor. Halk Marketten bu güne kadar 19 bin 190 parça kıyafet yardımı yapıldı. Yardımı yapılan bu kıyafetlerin yüzde 100'ünü ise halk markete yapılan bağışlar oluşturuyor. Halk Market, pandemi döneminde de her ay 2250 kişinin Halk Market'ten gıda, temizlik ve dezenfektan ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.

Alışveriş halk kart ile yapılıyor

İhtiyaç sahiplerinin Halk Market'ten faydalanabilmeleri için Halk Kart sahibi olmaları gerekiyor. Halk Kart ise yine Halk Market yetkililerinin önemli kriterlerle belirlediği kişilere veriliyor. Alışveriş limitleri "Halk Kart"a tanımlanırken, ihtiyaç sahibi vatandaşlar kartlarına yüklenen miktar doğrultusunda piyasadan çok düşük fiyatlara alışveriş yapabiliyor. Covid-19 salgını ile mücadele edildiği bu günlerde, çalışmalarını aksatmadan sürdüren Halk Market, Odunpazarı Bölgesine hizmetini kendine bir borç olarak görüyor. - ESKİŞEHİR

Dayanışmanın en güzel örneği Halk Market 2,5 milyon lira yardımda bulundu
Dayanışmanın en güzel örneği Halk Market 2,5 milyon lira yardımda bulundu
Dayanışmanın en güzel örneği Halk Market 2,5 milyon lira yardımda bulundu
Dayanışmanın en güzel örneği Halk Market 2,5 milyon lira yardımda bulundu
Dayanışmanın en güzel örneği Halk Market 2,5 milyon lira yardımda bulundu

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Dayanışmanın en güzel örneği 'Halk Market' 2,5 milyon lira yardımda bulundu - Son Dakika


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