'DAYI-2' OPERASYONUNUN 9 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika
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'DAYI-2' OPERASYONUNUN 9 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

01.06.2022 10:29

KARAMAN'da, 9 adrese eş zamanlı düzenlenen 'Dayı-2' isimli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

KARAMAN'da, 9 adrese eş zamanlı düzenlenen 'Dayı-2' isimli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şebekenin piyasaya metamfetamin ve eroin sürdüğünü belirledi. Başsavcılık talimatıyla çok sayıda kişi teknik ve fiziki takibe alındı. 6 aylık çalışmanın ardından 24 Mayıs'ta 'Dayı' ismi verilen ilk operasyon düzenlenerek, 17 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 12'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Timi, dün sabah da 'Dayı-2' isimli operasyon düzenledi. Belirtilen 9 adrese yapılan baskınlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

'DAYI-2' OPERASYONUNUN 9 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
'DAYI-2' OPERASYONUNUN 9 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
'DAYI-2' OPERASYONUNUN 9 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
'DAYI-2' OPERASYONUNUN 9 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

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Kaynak: DHA

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