Son Dakika Haberleri: Dayı Miras Kavgasında Yeğenini Öldürdü

Dayı Miras Kavgasında Yeğenini Öldürdü

58 dakika önce

NİĞDE'nin Bor ilçesinde miras kalan tarla yüzünden çıkan kavgada dayı Ş.U., yeğeni Sinan İnaç'ı bıçaklayarak, öldürdü.

Dayı Miras Kavgasında Yeğenini Öldürdü, System.String[]
NİĞDE'nin Bor ilçesinde miras kalan tarla yüzünden çıkan kavgada dayı Ş.U., yeğeni Sinan İnaç'ı bıçaklayarak, öldürdü.

Olay, Yenigöçmen Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Ş.U. ve yeğeni Sinan İnaç arasında miras kalan bir tarla nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.U., yeğeni Sinan İnaç'ı bıçakladı. İhbar üzerine gelen ambulansla Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İnaç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, dayı Ş.U.'yu gözaltına aldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor. - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:52 Kaynak: DHA

Niğde, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eylül'ü Öldüren Sanıktan Pes Dedirten Savunma: Ben Bu Konuyu Daha Detaylı Düşüneceğim Cinsel İlişki Vaadiyle Şoförleri Soyan Kadınları Mahalleden Kovan Şahıs, Çıkan Kavgada Katil Oldu

Husumetlisini Sokak Ortasında Öldürdü, Saklandığı Kümeste Yakalandı Trans Bireyle Fuhuş Pazarlığında Cinayette 'Haksız Tahrik' İndirimi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 16:50:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dayı Miras Kavgasında Yeğenini Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]