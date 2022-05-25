'DAYI' OPERASYONUNUN 17 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika
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'DAYI' OPERASYONUNUN 17 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

25.05.2022 15:49

KARAMAN merkezli 4 ilde, eş zamanlı yapılan 'Dayı' adlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

KARAMAN merkezli 4 ilde, eş zamanlı yapılan 'Dayı' adlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, uyuşturucu şebekesi yöneticisi Ramazan Y.'ye 'Dayı' kod adıyla hitap ettikleri öğrenildi.

Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Timi, şebeke tarafından piyasaya metamfetamin sürüldüğü bilgisini aldı. Şebeke üyelerine yönelik çalışma başlatan ekipler, 6 ay boyunca 18 şüpheliyi izledi. Delil toplayan polis, Karaman başta olmak üzere Gaziantep, Antalya ve Konya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 2'si kadın 17 kişi, sorgulanmak üzere Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Firari şüpheliyi arama çalışmaları da sürdürüldü. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabancanın yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 6 bin 815 TL ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan şüpheliler, bu sabah adliyeye sevk edildi. Şebekenin sözde Karaman yöneticisi Ramazan Y. için 'Dayı' kod adını kullandıkları, gelen müşterilerle şebeke üyelerinin 'dayı' diye seslenmeleri nedeniyle operasyona bu ismin verildiği öğrenildi.

'DAYI' OPERASYONUNUN 17 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
'DAYI' OPERASYONUNUN 17 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
'DAYI' OPERASYONUNUN 17 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE
'DAYI' OPERASYONUNUN 17 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE

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Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı Karaman merkezli uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı Dayı ve yeğenin zeytin ağacı kavgasında kan aktı Dayı ve yeğenin zeytin ağacı kavgasında kan aktı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: 'DAYI' OPERASYONUNUN 17 ŞÜPHELİSİ ADLİYEDE - Son Dakika
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